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Майкл Дуглас получил почетную премию Каннского фестиваля

Актеру Майклу Дугласу вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС. Награду Дугласу вручала актриса Ума Турман и ведущая церемонии Кьяра Мастрояни.

Майкл Дуглас получил почетную премию Каннского фестиваля
© Газета.Ru

"Спасибо за эту награду и за добрые слова. Есть сотни фестивалей по всему миру, но есть только один Канн. Этому фестивалю 76 лет, но мне еще больше", — выступил на сцене 78-летний актер.

Почетную награду за выдающийся вклад в развитие кинематографа Дуглас получал под овации зала, аплодировавшего ему стоя. На кинофестиваль он прибыл вместе со своей супругой Кэтрин Зета-Джонс и дочерью Кэрис.

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