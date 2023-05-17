Майкл Дуглас получил почетную премию Каннского фестиваля
Актеру Майклу Дугласу вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС. Награду Дугласу вручала актриса Ума Турман и ведущая церемонии Кьяра Мастрояни.
"Спасибо за эту награду и за добрые слова. Есть сотни фестивалей по всему миру, но есть только один Канн. Этому фестивалю 76 лет, но мне еще больше", — выступил на сцене 78-летний актер.
Почетную награду за выдающийся вклад в развитие кинематографа Дуглас получал под овации зала, аплодировавшего ему стоя. На кинофестиваль он прибыл вместе со своей супругой Кэтрин Зета-Джонс и дочерью Кэрис.