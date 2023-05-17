Сабина Ахмедова отказалась играть русскую проститутку в США

"Там у меня пока нет возможности особенно выбирать проекты, но если мне присылают сценарий, где мне в серии предстоит сыграть русскую проститутку, отказываюсь. Я не против сыграть женщину легкого поведения, если в этом есть объем, какая-то энергия и возможность проявиться, но такое бывает редко", - рассказала она.