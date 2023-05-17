Сабина Ахмедова отказалась играть русскую проститутку в США

Актриса Сабина Ахмедова в интервью Hello! призналась, что ей поступало несколько предложений из кинопроектов за рубежом.
По словам Ахмедовой, ей уже несколько раз предлагали сыграть русскую проститутку в американских фильмах.
"Там у меня пока нет возможности особенно выбирать проекты, но если мне присылают сценарий, где мне в серии предстоит сыграть русскую проститутку, отказываюсь. Я не против сыграть женщину легкого поведения, если в этом есть объем, какая-то энергия и возможность проявиться, но такое бывает редко", - рассказала она.
Актриса объяснила, что чаще всего отказывается от подобных ролей, потому что персонажей представляют стереотипными.
Также Ахмедова рассказала, что работает с педагогом по актерскому мастерству для съемок в проектах США.
"В сериале "FBI: International" я сыграла американку. Над акцентом я усердно работала на протяжении четырех лет, поэтому для меня это безусловная победа. Рада, что периодически случаются такие проекты, потому что тем самым я разрушаю стереотипы, а это мое любимое занятие", - поделилась звезда "Содержанок".
Сейчас Сабина Ахмедова счастлива в отношениях с избранником по имени Никита. Актриса редко публикует в соцсетях совместные кадры с бойфрендом. Она считает неприемлемым посвящать поклонников в подробности личной жизни.