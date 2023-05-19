Харрисон Форд получил пятиминутные овации за фильм «Индиана Джонс 5»
На Каннском кинофестивале показали пятую часть «Индианы Джонса». После показа ленты весь зал захлестнули овации, которые продлились пять минут. На ситуацию очень эмоционально отреагировал Харрисон Форд, играющий Джонса.
Актёр еле сдерживал эмоции и немного всплакнул от происходящего. Он поблагодарил всех присутствующих и ещё больше растрогался.
Пятая часть «Индианы Джонса» расскажет о противостоянии Джонса и бывшего нациста Юргена Воллера, который хочет изменить мир по своему усмотрению.
Лента выйдет в прокат 28 июня, однако официального проката в России не будет.