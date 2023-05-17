Актер Олешко объяснил, почему передвигает на костылях

Российский актер Александр Олешко признался, что ему пришлось «починить ногу» после спектакля «Павел первый» в Театре Вахтангова.

Исполнитель роли режиссера Владимира Немирович-Данченко пришел на премьеру фильма «Хитровка. Знак четырех» на костылях и с гипсом на ноге, удивив поклонников и журналистов. Как оказалось, травму Олешко получил чуть меньше месяца назад во время постановки «Павел первый» в Театре Вахтангова.

«Как мне сказали сначала врачи скорой помощи, это вывих, поэтому я 23 дня пел, говорил, пытался ходить и даже пританцовывать, и даже руками, я теперь это умею. Как кто-то сказал, Майя Плисецкая танцевала руками, вот и я так делал», — цитирует актера «МК».

Однако спустя время выяснилось, что артист серьезно повредил ахиллесовы сухожилия, поэтому большую часть времени вынужден передвигаться на костылях.