Скорсезе не планирует долгосрочные проекты из-за возраста

Режиссер Мартин Скорсезе в интервью Deadline заявил, что не строит слишком больших планов в кино из-за своего возраста.

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«Когда Джордж Лукас и Стивен Спилберг вручили ему «Оскар», Куросава сказал: «Только сейчас я начинаю видеть потенциал кинематографа, но уже слишком поздно». На тот момент ему было 83 года, и лишь сейчас я понял смысл этой фразы», — отметил Скорсезе.

По словам 80-летнего кинематографиста, если бы производство фильма занимало несколько месяцев, то ситуация была бы другой. Скорсезе отметил, что ему по-прежнему нравится читать и хочется рассказывать истории, однако режиссер считает, что времени осталось мало.