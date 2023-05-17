Скорсезе не планирует долгосрочные проекты из-за возраста

Режиссер Мартин Скорсезе в интервью Deadline заявил, что не строит слишком больших планов в кино из-за своего возраста.
«Когда Джордж Лукас и Стивен Спилберг вручили ему «Оскар», Куросава сказал: «Только сейчас я начинаю видеть потенциал кинематографа, но уже слишком поздно». На тот момент ему было 83 года, и лишь сейчас я понял смысл этой фразы», — отметил Скорсезе.
По словам 80-летнего кинематографиста, если бы производство фильма занимало несколько месяцев, то ситуация была бы другой. Скорсезе отметил, что ему по-прежнему нравится читать и хочется рассказывать истории, однако режиссер считает, что времени осталось мало.
Ранее на 76-м Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Сюжет основан на одноименной книге журналиста Дэвида Гранна, он разворачивается в 1920-е в Оклахоме — кто-то начинает убивать коренных американцев из поселения, где было открыто нефтяное месторождение, и за расследование берется ФБР. В картине вместе с ДиКаприо, Де Ниро и Глэдстоун сыграли Брендан Фрейзер и Джесси Племонс.