«Мне больше не нужен Голливуд»: Джонни Депп представил в Каннах свой новый фильм
59-летний актёр впервые появился перед публикой после долгого отсутствия.
Джонни Депп расставил все точки на «i» после премьеры на Каннском кинофестивале исторической драмы «Жанна Дюбарри». В ней он сыграл Людовика XV, страстно увлечённого девушкой «из народа».
Картина стала первым крупным проектом для актёра после громкого судебного процесса о клевете, который он затеял против бывшей жены Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии. Это, естественно, не самым лучшим образом сказалось на его карьере, лишив ролей в проектах крупных киностудий. На пресс-конференции после показа «Жанны Дюбарри» в Каннах журналисты задали ему вопрос, как он относится к негласному бойкоту со стороны Голливуда.
«Я не чувствую бойкот Голливуда, потому что я не думаю о Голливуде. Лично мне больше не нужен Голливуд. Сейчас странное, забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут. Они должны равняться на человека, стоящего перед ними. Если вы хотите жить такой жизнью, желаю вам всего наилучшего», - отметил Джонни.
Прокат «Жанны Дюбарри» 16-го марта стартовал во Франции, но в США фильм показывать пока не собираются.