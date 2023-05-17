Джонни Депп представил в Каннах свой новый фильм

«Я не чувствую бойкот Голливуда, потому что я не думаю о Голливуде. Лично мне больше не нужен Голливуд. Сейчас странное, забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут. Они должны равняться на человека, стоящего перед ними. Если вы хотите жить такой жизнью, желаю вам всего наилучшего», - отметил Джонни.