Фото исчезнувшей Агнии Дитковските обсуждают в Сети

Заслуженная артистка РФ Татьяна Лютаева напомнила в Сети про свою дочь, актрису Агнию Дитковските. Артистка ушла в тень, и о её жизни в последнее время поклонники и журналисты мало что знают.

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Как пишет издание «7 Дней», Агния Дитковските в последний раз на публике появлялась в апреле на Московском международном кинофестивале. Туда она приехала ради матери, Татьяны Лютаевой, которая презентовала фильм «Единица Монтевидео». В этом же фильме у Дитковските была главная роль.

О жизни дочери и внуков больше рассказывает Лютаева – она публикует фотографии с детьми актрисы. Напомним, Агния воспитывает сына Фёдора от актёра Алексея Чадова, которому 8 лет. Также у неё есть 6-летняя дочь Ника, её отца Агния Дитковските скрывает. Воспитывает актриса и годовалого малыша, но его пол она скрывает.

В день рождения дочери Татьяна Лютаева опубликовала фото Дитковските, на котором она сама на себя не похожа. Артистка словно плачет. Известно, что делали кадры во время съёмок фильма «Единица Монтевидео».

А я всегда знала, что ты - особенная, ни на кого не похожая! Будь счастлива! Люблю тебя, Агнюша! Мирного неба и солнца в каждом уголке твоего сердца! - подписала фото мама Агнии Дитковските.

Комментаторы отметили, что на фото актриса – нестандартная, очень женственная и загадочная.

Да, Агния совершенно невероятная! - пишут пользователи в Сети.

Напомним, Татьяна Лютаева родила дочь от литовского поэта-песенника Олегаса Дитковскис. Также у неё есть 24-летний сын Доминик, его она родила от режиссёра Рокаса Раманаускаса.