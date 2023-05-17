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Джонни Депп удостоился семиминутных оваций на Каннском фестивале

Голливудский актер Джонни Депп удостоился семиминутных оваций на премьере в рамках Каннского фестиваля картины «Жанна Дюбарри», в которой исполнил роль французского короля Людовика XV.

Джонни Депп удостоился семиминутных оваций на Каннском фестивале
© Вечерняя Москва

Премьера фильма актрисы и режиссера Майвенн о жизни знаменитой фаворитки французского монарха Жанны Бекю открыла первый день 76-го Каннского фестиваля. Роль бывшей проститутки и модистки, ставшей известной на всю Францию, исполнила сама постановщица фильма.

Во время оваций Депп не сумел сдержать слез. Это первая главная роль актера с 2020 года после скандала, связанного с разводом с Эмбер Херд. Сидевшая возле актера Майвенн тоже расплакалась, передает Variety.

Помимо Джонни Деппа роли в картине исполнили такие корифеи французского кинематографа, как Пьер Ришар, Ноэми Львовски и Паскаль Греггори. Вскоре фильм выйдет в кинопрокат в России, а спустя 15 месяцев он будет доступен на Netflix.

Открытие ежегодного Каннского фестиваля прошло во вторник, 16 мая. Наряду со звездами мирового кинематографа по красной дорожке прошла телеведущая и модель Виктория Боня. Однако она сама призналась, что чуть не проспала фестиваль.

Летом прошлого года суд признал Херд виновной в клевете против Деппа и постановил, что она должна выплатить ему 15 миллионов долларов компенсации. После этого актер возобновил свою карьеру в кино, хоть уже с меньшим размахом.

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