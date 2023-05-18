Асмус отреагировала на жалобы Деревянко на ее поцелуй

Павел Деревянко пожаловался в новом интервью на поцелуй с Кристиной Асмус, который ему не очень понравился, но надолго запомнится. Решила прокомментировать конфуз и сама актриса.

Кристина Асмус попала на днях в крайне щекотливую ситуацию из-за коллеги. Во время интервью Павлу Воле актер Павел Деревянко рассказал о поцелуе, случившемся у них на съемочной площадке. И рассказал в максимально неприятных подробностях.

После шоу, Воля даже позвонил Кристине с извинениями и вопросами надо ли вырезать этот момент перед выпуском программы в эфир. Но с удивлением услышал, что ничего вырезать не нужно.

Конечно, когда программа вышла многие зрители ожидали скандального высказывания со стороны Асмус. Актриса и в самом деле высказалась. Однако была далека от скандала. Кристина сообщила в социальных сетях, что Воля заранее рассказал ей о том, какая тема будет поднята и «сопливый» рассказ Деревянко оставили в итоговой версии интервью по ее просьбам.

Напомним, что Деревянко в деталях описал, как во время запись совместной сцены с Кристиной, когда их герои переживают расставание, актриса плакала. Плакала Асмус по-настоящему и когда актеры стали снимать поцелуй, во рту у Павла оказалась «неприятная субстанция» изо рта Кристины:

«Какая-то неприятная субстанция, и я понимаю, это сопли. Я тогда подумал, у меня во рту сопли Кристины Асмус».

После такого откровения коллеги, Кристина ничуть не расстроилась, не смутилась и не разозлилась. Она уверена — люди должны знать об издержках профессии актеров и в данной ситуации нет ничего постыдного. Напротив, она кажется ей забавной. Однако, без острой шутки в адрес Деревянко все-таки не обошлось: