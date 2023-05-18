Умер актер из фильмов "Секс и смерть" и "Суицидальная собака" Энди Смарт
16 марта скончался Энди Смарт, английский комик, актер, писатель и телеведущий.
Помимо прочего, Смарт известен тем, что однажды спас жизнь Мартину Фриману, применив к тому прием Геймлиха, когда коллега подавился чипсами.
Про уход отца в соцсетях сообщила Грейс, дочь актера. Причину она не назвала. Отмечено лишь, что кончина Смарта стала внезапной. Под постами - массовые соболезнования.
Энди Смарт родился в 1959 году в Гемпшире. Был постоянным участником комик-трупп The Comedy Store Players и Vicious Boys. Снимался с начала 90-х: "Дорожное приключение", "Секс и смерть", "Суицидальная собака", "Конец игры", другие фильмы и сериалы.