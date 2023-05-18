Умер актер из фильмов "Секс и смерть" и "Суицидальная собака"

16 марта скончался Энди Смарт, английский комик, актер, писатель и телеведущий.

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Помимо прочего, Смарт известен тем, что однажды спас жизнь Мартину Фриману, применив к тому прием Геймлиха, когда коллега подавился чипсами.

Про уход отца в соцсетях сообщила Грейс, дочь актера. Причину она не назвала. Отмечено лишь, что кончина Смарта стала внезапной. Под постами - массовые соболезнования.