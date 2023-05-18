«Вжился в роль»: Чадов пошутил, что станет политиком

Актер Алексей Чадов днем ранее выложил в своих социальных сетях пост о том, что намеревается стать помощником губернатора Пермского края.

Сегодня Алексей успокоил своих поклонников. «Друзья, я всех напугал своим постом. Просто я очень вжился в свою роль в фильме „Культурная комедия“ где играю чиновника, живущего и работающего в Пермском Крае.» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — объяснил Чадов.