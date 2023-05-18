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«Я просто вжился в роль»: Алексей Чадов пошутил, что станет политиком

Актер Алексей Чадов днем ранее выложил в своих социальных сетях пост о том, что намеревается стать помощником губернатора Пермского края.

«Вжился в роль»: Чадов пошутил, что станет политиком
© WomanHit.ru

Сегодня Алексей успокоил своих поклонников. «Друзья, я всех напугал своим постом. Просто я очень вжился в свою роль в фильме „Культурная комедия“ где играю чиновника, живущего и работающего в Пермском Крае.» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — объяснил Чадов.

Он также рассказал, что впереди его ждут прекрасные смены в Перми и поделился с поклонниками фотографиями со съемок.

«И конечно же я не променяю КИНО ни на что!», — подытожил артист.

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