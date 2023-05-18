$80.76+0.7887.57+0.41

Кэти Холмс будет обучать арабских кинематографисток

Актриса Кэти Холмс во время Каннского кинофестиваля объявила об участии в обучающей программе для начинающих кинематографисток из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Deadline.

Холмс будет обучать арабских кинематографисток
© Газета.Ru

Вместе с арабской кинокомпанией Film AlUla Холмс отберет троих режиссерок, которых будет обучать в течение года. Они должны будут представить концепцию съемок фильма в оазисе Аль-Ула. Работа над съемками по лучшей из концепций начнется в 2024 году. «Я верю, что женщины со всего мира должны мочь достигать своих целей», — сказала она .

В арабской студии подчеркнули, что Холмс выбрали за «глубину понимания создания кино, необходимую дисциплину и особого видение, которые дадут обучающимся и вдохновение, и практические навыки».

В течение 35 лет, с 1983-го по 2018 год, кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены из-за якобы тлетворного влияния на общество. Первым фильмом, официально показанным в Саудовской Аравии после снятия запрета, стал кинокомикс «Черная пантера». Из ленты вырезали всего 40-секундную сцену поцелуя. Через пару недель после «Пантеры» в королевстве вышли «Мстители: Война бесконечности».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий