Холмс будет обучать арабских кинематографисток

Актриса Кэти Холмс во время Каннского кинофестиваля объявила об участии в обучающей программе для начинающих кинематографисток из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Deadline.

© Газета.Ru

Вместе с арабской кинокомпанией Film AlUla Холмс отберет троих режиссерок, которых будет обучать в течение года. Они должны будут представить концепцию съемок фильма в оазисе Аль-Ула. Работа над съемками по лучшей из концепций начнется в 2024 году. «Я верю, что женщины со всего мира должны мочь достигать своих целей», — сказала она .

В арабской студии подчеркнули, что Холмс выбрали за «глубину понимания создания кино, необходимую дисциплину и особого видение, которые дадут обучающимся и вдохновение, и практические навыки».