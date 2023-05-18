Кэти Холмс будет обучать арабских кинематографисток
Актриса Кэти Холмс во время Каннского кинофестиваля объявила об участии в обучающей программе для начинающих кинематографисток из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Deadline.
Вместе с арабской кинокомпанией Film AlUla Холмс отберет троих режиссерок, которых будет обучать в течение года. Они должны будут представить концепцию съемок фильма в оазисе Аль-Ула. Работа над съемками по лучшей из концепций начнется в 2024 году. «Я верю, что женщины со всего мира должны мочь достигать своих целей», — сказала она .
В арабской студии подчеркнули, что Холмс выбрали за «глубину понимания создания кино, необходимую дисциплину и особого видение, которые дадут обучающимся и вдохновение, и практические навыки».
В течение 35 лет, с 1983-го по 2018 год, кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены из-за якобы тлетворного влияния на общество. Первым фильмом, официально показанным в Саудовской Аравии после снятия запрета, стал кинокомикс «Черная пантера». Из ленты вырезали всего 40-секундную сцену поцелуя. Через пару недель после «Пантеры» в королевстве вышли «Мстители: Война бесконечности».