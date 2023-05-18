Как Снигирь спасла Цыганова от депрессии

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь впервые снялись вместе. Супружеская пара играет не просто влюблённых, а Мастера и Маргариту. Трейлер новой киноверсии булгаковского романа уже появился в сети (12+).

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О съёмках проекта по мотивам «Мастера и Маргариты» стало известно ещё в 2021 году.

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Действие фильма разворачивается в 30 е годы прошлого века. Известный писатель на взлёте своей карьеры вдруг оказывается изгоем. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают общения. Встреча с Маргаритой дарит ему не только любовь, но и вдохновение. Писатель берётся за новый роман, где в персонажах угадываются люди из его окружения, а главным героем становится недавний знакомец – иностранец по имени Воланд. Писатель с головой уходит в мир своего романа и постепенно перестаёт замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

«Наш фильм – не академическая, традиционная экранизация романа Булгакова, но центральная его линия – линия любви – осталась неизменной», – объяснил Игорь Толстунов, продюсер компании «Профит».

Изначально проект так и назывался – «Воланд». Но на днях авторы заявили о смене названия на «Мастер и Маргарита».

«В основе нашего сценария лежит роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Но авторам удалось создать свой уникальный мир, который заслуживал оригинального названия. Поэтому родился «Воланд». После того как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия – это история любви Мастера и Маргариты», – рассказала продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

На роль Воланда был приглашён известный немецкий актёр Аугуст Диль, сыгравший Дитера Хельстрома в «Бесславных ублюдках». В целом состав получился довольно звёздный.

Коровьева играет Юрий Колокольников, Азазелло – известный по сериалу «Почка» Алексей Розин. Роль Геллы досталась дочери Юлии Ауг Полине, а Ивана Бездомного – внуку Владимира Стеклова Даниле.

«Для меня – это роман о большой любви. Таким и получился фильм – пронзительным, глубоким и эмоциональным», – поделился продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян.

По планам, фильм должен был выйти в прокат ещё в прошлом году. Однако пандемия эти планы нарушила.