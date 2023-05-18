Гостюхин рассказал, как Назаров мешал ему работать

«Когда я работаю в кадре — камера смотрит на меня, но когда отработал свой сюжет — камера переключается на моего партнера, и получается — я работаю с такой же отдачей для партнера. А Дима в этот момент за кадром начинает корчить рожи и показывать язык», — рассказал Гостюхин.