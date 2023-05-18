Гостюхин рассказал, как Назаров мешал ему работать

Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин рассказал, как Дмитрий Назаров "корчил рожи" и мешал ему работать
Актер Владимир Гостюхин, известный по своей роли в сериале «Дальнобойщики», на программе «Судьба человека» рассказал, как Дмитрий Назаров корчил ему рожи во время совместных съемок.
Артист уточнил, что речь идет о детективном сериале «Вызов», который Гостюхин назвал «примитивненьким». По словам артиста, звезда «Кухни» был главным в команде учредителей, поэтому у Гостюхина сложилось ощущение, что Назаров «хозяин данного проекта». Актер появился с небольшой ролью в третьем сезоне, в то время как Назаров играл подполковника милиции Хромова, одного из центральных персонажей.
«Когда я работаю в кадре — камера смотрит на меня, но когда отработал свой сюжет — камера переключается на моего партнера, и получается — я работаю с такой же отдачей для партнера. А Дима в этот момент за кадром начинает корчить рожи и показывать язык», — рассказал Гостюхин.
Артист признался, что ребячество коллеги его раздражало. Гостюхин сравнил Назарова с «голым королем» и посетовал, что в современном кино часто раздувают «пузырь» из «пустячка».