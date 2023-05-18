$80.04-0.7386.50-1.08

Актёр Харрисон Форд получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Легендарный голливудский актёр Харрисон Форд удостоился почётной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Награду артисту вручили перед мировой премьерой фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Церемония награждения прошла под бурные овации аудитории в Большом театре Люмьер. После награждения зрителям показали ролик с яркими моментами из фильмов, в которых снимался Форд.

Харрисон Форд получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
© Чемпионат.com

Говорят, перед смертью вы видите, как ваша жизнь проносится перед вашими глазами. Я только что видел, как вся моя жизнь промелькнула передо мной.

Форд, еле сдерживая эмоции, признался, что он очень «рад и польщён», но у него есть новый фильм, который зрители обязаны посмотреть.

Сегодня Lucasfilm поделилась небольшим роликом, который посвящён грядущему приключению «Индиана Джонс и Колесо судьбы». В ролике исполнитель главной роли Харрисон Форд, режиссёр ленты Джеймс Мэнголд, продюсер Кэтлин Кеннеди и актриса Фиби Уоллер-Бридж признаются в любви к этой знаменитой кинофраншизе, вспоминая прошлые части цикла.

После премьеры в Каннах фильм начнут прокатывать по кинотеатрам мира с 30 июня, но не по России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий