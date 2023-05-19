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Том Хэнкс рассказал, что Голливуд хочет защитить актеров от искусственного интеллекта

Том Хэнкс рассказал о растущем использовании ИИ в сфере развлечений, поделившись своими мыслями по этому поводу и сообщив, что ведутся юридические дискуссии о том, что может сделать отрасль в отношении быстро развивающейся технологии. Актёр объяснил, что многие голливудские руководители изучают юридические способы защиты своих клиентов от использования их копий сделанных без их непосредственного участия с помощью ИИ.

Голливуд хочет защитить актеров от искусственного интеллекта
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«Я могу сказать вам, что идут дискуссии во всех гильдиях, во всех агентствах и всех юридических фирмах, чтобы придумать юридическое обоснование того, что моё лицо, мой голос и всё остальное являются моей интеллектуальной собственностью», — сказал Хэнкс, но не стал разглашать никаких подробностей.

Он также рассказал об идее искусственного оживления уже умерших актёров в фильмах. «Теперь любой человек может воссоздать себя в любом возрасте с помощью искусственного интеллекта или технологии deep fake (глубокой подделки). Завтра меня может сбить автобус, и всё, я умру, но мои выступления и съемки могут продолжаться и продолжаться».

При этом Том Хэнкс оговорился, что взаимоотношения с ИИ для актёров не должны быть проблемой для зрителей или технического прогресса. «Без сомнения, людям нужно рассказать об этом, но вопрос в том, будет ли им это интересно? Есть люди, которым всё равно — человек или ИИ перед ним в кадре».

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