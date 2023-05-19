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Звезда фильма «Гибель богов» австрийский актер Хельмут Бергер умер в возрасте 78 лет

Актер Хельмут Бергер, известный своими ролями в фильмах итальянского режиссера Лукино Висконти, скончался в возрасте 78 лет, сообщает ORF. Этот австрийский актер стал настоящей легендой австрийского кино.

Звезда фильма «Гибель богов» умер в возрасте 78 лет
© FBM.ru

По словам агента Хельмута Вернера, актер ушел из жизни рано утром 18 мая в Зальцбурге. Пока неизвестны точные причины его смерти.

Хельмут Бергер родился 29 мая 1944 года в городе Бад-Ишль, Верхняя Австрия. С детства и юности он жил в Зальцбурге, а затем переехал работать в Париж и Лондон. Он поступил в Центральную школу сценической речи и драматического искусства в Лондоне, но не закончил обучение.

В 1964 году Бергер познакомился с итальянским режиссером Лукино Висконти, который дал ему его первую роль в фильме “Ведьмы” (12+). Этот фильм был сборником из пяти новелл, созданных режиссерами из Италии и Франции.

Однако самой известной работой Хельмута Бергера стала его роль Мартина фон Эссенбека, сына главы металлургического концерна, в фильме Лукино Висконти “Гибель богов” (16+). Фильм вышел в 1960 году и повествовал о событиях в нацистской Германии. Критики называли роль фон Эссенбека “ролью года”, а сам Хельмут Бергер был номинирован на премию “Золотой глобус”.

После этого Бергер продолжил сотрудничество с Висконти в фильмах “Людвиг” (1972) (16+) и “Семейный портрет в интерьере” (1974) (16+). Смерть итальянского режиссера в 1976 году была для Хельмута Бергера большой трагедией.

Хельмут Бергер также снялся в таких фильмах, как “Сад Финци Контини” (16+) режиссера Витторио де Сика (1970) и “Портрет Дориана Грея”(16+) Массимо Далламано, где он сыграл вместе с Роми Шнайдер, Элизабет Тейлор и Генри Фондом.

В ноябре 2019 года из-за проблем со здоровьем Хельмут Бергер объявил о завершении своей актерской карьеры.

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