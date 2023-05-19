Актер и режиссер «Глухаря» умер в возрасте 65 лет

Актер и режиссер сериала «Глухарь» Рустам Уразаев умер в возрасте 65 лет от рака
На 66-м году жизни скончался известный актер и режиссер Рустам Уразаев, один из режиссеров популярного сериала “Глухарь” (16+). Об этом сообщила пресс-секретарь Союза кинематографистов России Александра Франк.
По ее словам, причиной смерти Уразаева стала онкологическая болезнь. Завтра будут оглашены подробности о похоронах.
Рустам Уразаев родился в 1958 году в Ташкенте. Он получил образование в Художественном училище по специальности дизайн и художественное оформление, а также окончил исторический факультет Ташкентского государственного университета.
Свою актерскую карьеру Уразаев начал в 1974 году. Он прославился как один из режиссеров сериала “Глухарь”, а также снял несколько эпизодов в сериалах “След” (16+) и “Меч” (16+).
Кроме того, Рустам Уразаев снялся в сериале “Легавый” (16+), где исполнил роль вора в законе, а также в фильмах “Мираж” (16+) (в роли Джемала) и “Обратный отсчет” (16+) (в роли Саида Мизрахи). Его творчество получило признание зрителей и коллег по цеху, и его смерть стала большой утратой для российской кинематографии.