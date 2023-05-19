Актер и режиссер «Глухаря» умер в возрасте 65 лет

На 66-м году жизни скончался известный актер и режиссер Рустам Уразаев, один из режиссеров популярного сериала “Глухарь” (16+). Об этом сообщила пресс-секретарь Союза кинематографистов России Александра Франк.

© FBM.ru

По ее словам, причиной смерти Уразаева стала онкологическая болезнь. Завтра будут оглашены подробности о похоронах.

Рустам Уразаев родился в 1958 году в Ташкенте. Он получил образование в Художественном училище по специальности дизайн и художественное оформление, а также окончил исторический факультет Ташкентского государственного университета.

Свою актерскую карьеру Уразаев начал в 1974 году. Он прославился как один из режиссеров сериала “Глухарь”, а также снял несколько эпизодов в сериалах “След” (16+) и “Меч” (16+).