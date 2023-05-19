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3 минуты назад

Актеры сериала «Нулевой пациент» озвучили аудиосказку для детей с ВИЧ

Lenta.ruиещё 2

Актеры сериала «Нулевой пациент» записали аудиосказку для детей с диагнозом ВИЧ. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Актеры сериала «Нулевой пациент» озвучили сказку для детей с ВИЧ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Фольклорная история под названием «Капельки здоровья» расскажет, как безопасно жить с вирусом. Инициатива приурочена к годовщине премьеры сериала и Дню защиты детей.

Отмечается, что история написана с помощью метода сказкотерапии, она также будет представлена в печатном виде в СПИД-центрах страны.

Рассказчиками выступили режиссер и актер сериала Евгений Стычкин, а также артисты Аскар Ильясов, Лиза Шакира, Павел Майков, Иван Добронравов и подопечная фонда «Дети+».

Ранее академик РАН, специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых ВИЧ, доктор медицинских наук Вадим Покровский, участвовавший в расследовании причин вспышки и ставший прототипом одного из героев сериала «Нулевой пациент», раскрыл детали появления ВИЧ в СССР.

«Нулевой пациент» рассказывает о первой в СССР вспышке ВИЧ. Его премьера состоялась 19 мая прошлого года.

Актеры,Аскар Ильясов,Иван Добронравов,Павел Майков,Евгений Стычкин,Вадим Покровский,РАН,
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