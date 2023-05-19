Барри Кеоган не снимется в «Гладиаторе 2» из-за занятости

Издание Deadline сообщило, что Барри Кеоган, который должен был сыграть в сиквеле «Гладиатора», из-за нагруженного графика не сможет принять участие в съёмках ленты. Вместо него должен сыграть актёр Фред Хехингер, известный по сериалу «Белый лотос» и другим проектам.

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Также стало известно, что к остальному касту присоединились Мэй Каламави, Лиор Раз, Дерек Джейкоби, Питер Менс и Мэтт Лукас. Напомним, что каст у картины действительно звёздный: Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Педро Паскаль.

События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части и расскажут новую историю. За режиссуру картины отвечает постановщик первой части Ридли Скотт.