Звезда Нолливуда предсказал свою смерть, и через полчаса умер

Звезда Нолливуда предсказал свою смерть, и через полчаса упал в ванной и умер
Мерфи Афолаби, актер, продюсер, сценарист и режиссер т.н. Нолливуда, снявшийся в более чем 60 блокбастерах (по нигерийским меркам), умер через девять дней после своего 49-летия.
При этом друг и коллега покойного Камилу (настоящее имя Адекола Тиджини) рассказал местному изданию Daily Post, "в кулуарах похорон", что Афолаби предсказал свою кончину буквально за полчаса до трагедии - в процессе их беседы.
По словам Камилу, они побеседовали с Афолаби около 9.30, причем реплики друга были мрачны и пророчески, а в 10.00 актер упал у себя в ванной, получив тяжелые травмы, и скончался по дороге в больницу (по другим данным - на месте).
Мерфи Афолаби родился в Осуне. Изучал кинематографию и театральное искусство в Ire Polytechnic. Карьеру начал как театральный актер. На экранах - с нулевых: "Девочки "Гуччи", "Богиня Осун", "Затмение", "Четыре льва" и так далее.