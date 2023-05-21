Звезда Нолливуда предсказал свою смерть, и через полчаса умер

Мерфи Афолаби, актер, продюсер, сценарист и режиссер т.н. Нолливуда, снявшийся в более чем 60 блокбастерах (по нигерийским меркам), умер через девять дней после своего 49-летия.

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При этом друг и коллега покойного Камилу (настоящее имя Адекола Тиджини) рассказал местному изданию Daily Post, "в кулуарах похорон", что Афолаби предсказал свою кончину буквально за полчаса до трагедии - в процессе их беседы.

По словам Камилу, они побеседовали с Афолаби около 9.30, причем реплики друга были мрачны и пророчески, а в 10.00 актер упал у себя в ванной, получив тяжелые травмы, и скончался по дороге в больницу (по другим данным - на месте).