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Тати Габриэль может сыграть в сиквеле "Мортал Комбат"

Звезда сериала Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины» Тати Габриэль может сняться в сиквеле экранизации популярной компьютерной игры «Мортал Комбат». Как сообщает THR, она находится на финальной стадии переговоров с создателями ленты.

Тати Габриэль может сыграть в сиквеле "Мортал Комбат"
© Газета.Ru

Актриса, вероятно, сыграет роль сексуальной героини Джейд, впервые появившейся в Mortal Kombat II — второй части серии видеоигр.

Режиссером сиквела боевика «Мортал Комбат» стал снявший первый фильм Саймон Маккуойд. В качестве продюсеров выступили Джеймс Ван, Майкл Клир, Тодд Гарнер и Э. Беннетт Уолш.

В оригинальном фильме, вышедшем на экраны в 2021 году, сыграли Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика Макнэми и Джош Лоусон. Главный герой картины — боец смешанных единоборств Коул Янг, за которым охотится антагонист Саб Зиро. Ожидается, что некоторые актеры первого фильма, такие как Джессика МакНэми и Джош Лоусон, снимутся в сиквеле.

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