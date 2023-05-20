Тати Габриэль может сыграть в сиквеле "Мортал Комбат"

Звезда сериала Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины» Тати Габриэль может сняться в сиквеле экранизации популярной компьютерной игры «Мортал Комбат». Как сообщает THR, она находится на финальной стадии переговоров с создателями ленты.

Режиссером сиквела боевика «Мортал Комбат» стал снявший первый фильм Саймон Маккуойд. В качестве продюсеров выступили Джеймс Ван , Майкл Клир, Тодд Гарнер и Э. Беннетт Уолш.

В оригинальном фильме, вышедшем на экраны в 2021 году, сыграли Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика Макнэми и Джош Лоусон. Главный герой картины — боец смешанных единоборств Коул Янг, за которым охотится антагонист Саб Зиро. Ожидается, что некоторые актеры первого фильма, такие как Джессика МакНэми и Джош Лоусон, снимутся в сиквеле.