Джереми Реннер впервые пробежался после трагедии

Звезда киновселенной Marvel Джереми Реннер продолжает успешно восстанавливаться от травм, полученных в результате несчастного случая со снегоуборочной машиной в начале этого года. В соцсетях артист выложил видео, где он бежит на беговой дорожке. Реннер отметил, что это его первая пробежка после трагедии.

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Первая попытка лёгкой пробежки с поднятием веса для сломанной голени. Боль — это прогресс для меня. Это новое движение, к которому я не привык… Ходьба и бег — это совершенно разные группы мышц. Нога всё ещё сломана, слава богу, что она титановая.