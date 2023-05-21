Как слава секс-символа разрушила карьеру Фокс и помогла найти любовь

В начале 2000-х Меган Фокс считалась яркой восходящей звездой Голливуда. Журналисты глянцевых журналов и таблоиды наперебой называли ее новым секс-символом, достойной конкуренткой Анджелины Джоли и цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказала, как актриса изо всех сил пыталась обрести внутреннюю гармонию и стать счастливой.

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Гром в раю

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В феврале 2023 года Меган Фокс и ее жених, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly (MGK) рэпер Колсон Бэйкер, стали одной из самых обсуждаемых пар в мире. Повышенный интерес к ним был спровоцирован слухами о разрыве отношений, которые подогрела сама актриса. Меган, еще в начале месяца демонстрировавшая нежные чувства к возлюбленному на «Грэмми», спустя всего неделю неожиданно удалила из соцсетей все совместные фотографии.

Дополнительным намеком на расставание стала загадочная публикация в блоге звезды. Под селфи в откровенном боди она написала всего одну фразу: «Ты можешь почувствовать нечестность на вкус. Она в твоем дыхании». Эта строка — цитата из хита Бейонсе Pray You Catch, ставшего реакцией певицы на слухи об изменах супруга, рэпера Jay-Z

Естественно, драматичное заявление Фокс не осталось незамеченным. Журналисты восприняли его как попытку намекнуть на причину разрыва. На роль возможной разлучницы тут же назначили гитаристку Бэйкера Софи Ллойд. СМИ также разыскали инсайдеров, которые в попытках прояснить ситуацию утверждали, что отношения звездной пары уже давно в кризисе и что Меган хотела отдохнуть от Колсона и его драмы.

Шумиха вокруг возможной измены Бэйкера поднялась настолько сильная, что Фокс пришлось прервать молчание и объясниться с поклонниками.

Никакого вмешательства третьих лиц в эти отношения не было. Это включает в себя реальных людей, роботов с искусственным интеллектом или демонов-суккубов, но не ограничивается ими... Хотя я очень не хочу лишать вас возможности публиковать случайные необоснованные новости, которые гораздо точнее были бы написаны ChatGPT, вам нужно позволить этой истории умереть и оставить всех этих невинных людей в покое сейчас

Меган Фокс

Вскоре после этого Меган удалила свою страницу в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и исчезла из поля зрения назойливых журналистов. Ей захотелось побыть подальше от любопытных глаз, чтобы восстановить душевное равновесие и попробовать спасти отношения с Колсоном.

Жертва тирании и буллинга

Бороться за ментальное здоровье Фокс не привыкать, ведь многие психические проблемы, страхи и комплексы развились у нее еще в детстве. В одном из интервью актриса рассказывала, что для нее сильнейшим стрессом стал развод родителей — из-за этого события буквально рухнул ее маленький мир. Еще труднее стало, когда мать второй раз вышла замуж.

Отчим Меган оказался домашним тираном и вдобавок истовым католиком, поэтому считал своим долгом воспитывать двух падчериц в смирении, строгости и аскезе.

Отчим звал меня отвратительно общительным ребенком, хотя рядом с ним я всегда старалась вести себя правильно. Тем не менее нам с сестрой запрещалось приводить в дом друзей, а о романах с одноклассниками не могло быть и речи: отчим никогда бы нам этого не простил

Меган Фокс

В результате такого воспитания у Фокс начались панические атаки и развилось тяжелое расстройство пищевого поведения. Не способствовало улучшению ментального здоровья девочки и обучение в школе, где она постоянно чувствовала себя не в своей тарелке и была аутсайдером.

Меган не скрывает, что в подростковом возрасте регулярно подвергалась травле со стороны одноклассниц. И дело было не в ее внешности, волосах странного цвета или брекетах. Просто сверстницам не нравилось, что она легко находила общий язык с парнями. Фокс приходилось обедать, спрятавшись в кабинке женского туалета, потому что в столовой девчонки могли облить ее кетчупом или закидать едой.

В школе я ни секунды не была популярной, то есть никогда. Все меня ненавидели, я была абсолютным изгоем. Моими друзьями всегда были парни. У меня очень агрессивный характер, и девушки меня за это не любили. За всю жизнь у меня была только одна хорошая подруга

Меган Фокс

Творческие успехи Меган одноклассниц тоже раздражали. Девочка с пяти лет серьезно занималась танцами, ставшими для нее фактически единственной отдушиной, и в 1999 году победила в танцевальном шоу. После такого успеха в школе над Фокс стали издеваться еще сильнее. Однако травля не сломила ее, а помогла закалить характер. Она с ранних лет научилась отстаивать свое мнение, в том числе и агрессивными способами, перестала бояться быть не такой, как все, и четко осознала, что хочет стать актрисой.

Несмотря на то что в серьезность увлечения Меган сценой не верила даже ее мать, девушка решила целенаправленно двигаться к своей мечте. В старших классах она подрабатывала моделью и участвовала в конкурсах красоты, а в 17 лет окончила школу экстерном и перебралась из родного дома с его строгими правилами в Лос-Анджелес.

Взлет и падение первого настоящего секс-символа XXI века

Хотя свою первую эпизодическую роль 15-летняя Фокс получила еще в 2001 году в фильме «Солнечные каникулы», ее путь к успеху не был легким. После переезда в Лос-Анджелес приглашать на съемки ее никто не спешил. В этот период начинающая актриса чувствовала себя очень одинокой и беспомощной: она оказалась в незнакомом городе без поддержки друзей и родных, а денег порой не хватало даже на еду.

Чтобы свести концы с концами, Фокс соглашалась на любую работу. С 2002 по 2006 год она снялась в ролях второго плана в сериалах «Королева экрана» и «Два с половиной человека» и фильмах «Звезда сцены» и «Преступления моды», но для зрителей и критиков осталась практически незамеченной.

Судьбоносным для Фокс оказалось эпизодическое появление в фильме «Плохие парни 2». Роль актрисы была настолько маленькой, что ее даже в титрах не указали, но именно в этом проекте ее приметил режиссер «Трансформеров» Майкл Бэй.

Что было дальше, хорошо известно. Вышедший в 2007 году первый фильм франшизы о разумных инопланетных роботах стал хитом проката с кассовыми сборами, превысившими 709 миллионов долларов, а на Меган свалилась ошеломительная популярность.

«Трансформеры» превратили девушку в звезду мирового масштаба и стали ее визитной карточкой. За эту роль Фокс получила премию MTV в номинации «Прорыв года», статус первого настоящего секс-символа XXI века и звание второй Анджелины Джоли. От предложений работы тоже не было отбоя. В перерывах между съемками во второй части «Трансформеров» актриса приняла участие в комедиях «Как потерять друзей и заставить всех себя ненавидеть» и «Шлюшка», а также в фильме ужасов «Тело Дженнифер».

Кадр из фильма

5 млн $ получила Меган Фокс за главную роль в проекте «Тело Дженнифер». Этот гонорар стал для нее рекордным

Казалось, что Меган ждет блестящее будущее: в 2009 году должны были выйти «Трансформеры: месть падших», полным ходом шла подготовка к третьему фильму, участие в котором уже было подтверждено. Однако актриса умудрилась все испортить. Незадолго до премьеры сиквела она дала скандальное интервью, стоившее ей карьеры.

Майкл создал себе репутацию ненормального мерзкого психа. Он хочет быть на площадке как Гитлер. Он — это ночной кошмар на работе. Он требовал от меня набрать вес и добиться нужного ему загара. А еще он бездарность

Меган Фокс

Как ни странно, Бэй спокойно воспринял откровения Фокс и даже был готов продолжать с ней работать, так как, по его словам, давно привык к выходкам взбалмошной и не сдержанной на язык актрисы и перестал обращать на них внимание. Однако, в отличие от режиссера, члены его съемочной группы не были столь милосердны и в открытом письме заявили, что за время работы над двумя частями «Трансформеров» «Меган не сумела проявить себя как профессионал». Стивена Спилберга, который потребовал у студии разорвать с ней контракт. В результате в третьем фильме про автоботов главную женскую роль сыграла британская модель Роузи-Хантингтон-Уайтли, а звезда Фокс как героини блокбастеров начала угасать.

От меня ждали извинения, и, наверное, я действительно должна была пойти на компромисс. Во всяком случае сейчас я именно так и сделала бы. Но тогда мне было 23 года, я воображала себя Жанной д’Арк и отступать не хотела. И это было низшей точкой моей карьеры

Меган Фокс

Громкое увольнение, широко освещенное в прессе, стало для Фокс ударом и негативно сказалось на ее психике. Она впала в депрессию и вообще не хотела появляться на публике, потому что боялась, что над ней будут насмехаться и издеваться. Также из-за тревожных мыслей и сильного стресса у Меган развилось обсессивно-компульсивное расстройство (невроз навязчивых состояний) и вернулось расстройство пищевого поведения. Из-за этого в 2010 году ей пришлось обратиться за профессиональной помощью.

Терапия помогла актрисе осознать, что Голливуд, покорить который она так стремилась, в реальности оказался не таким уж райским местом. Она стала заложницей образа горячей красотки, главная задача которой — красиво выглядеть в кадре. Апогея сексуальная объективация Меган достигла во время съемок и рекламной кампании ужастика «Тело Дженнифер».

Фокс честно пыталась получить драматические роли, но ей так и не удалось избавиться от прилипшего к ней типажа. В многочисленных интервью тех лет актриса регулярно поднимала тему сексуальной объективации женщин в кино, но журналисты, критики и боссы студий отказывались видеть в ней искру таланта и продолжали концентрироваться исключительно на ее теле и лице.

Секс хорошо продается, это факт. Мне, например, нравятся большие мужские пенисы. Поместите один на обложку журнала, и я куплю несколько номеров. Но сексуальность по-прежнему рекламируют одни женщины. Мне кажется, это неправильно. Мужчины привыкли смотреть на нас как на мясо. Они мечтают, чтобы все мы были тупыми коровами

Меган Фокс

В итоге из-за череды скандалов и репутации проблемной звезды Меган практически перестали приглашать в большое кино, да она и сама не сильно рвалась сниматься, так как предпочла сосредоточиться на личной жизни.

Семья всегда на первом месте

В отличие от многих коллег по актерскому цеху, семья для Фокс всегда была главным приоритетом. Она не меняла мужчин как перчатки и почти полжизни состояла в отношениях со звездой сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином.

Актеры познакомились в 2004 году на съемках шоу «Королева экрана» и вскоре начали встречаться. Ему было уже за 30, ей едва исполнилось 18, но существенная разница в возрасте не стала препятствием для бурного романа. И хотя Грин изначально не верил в эти отношения, Фокс не сдавалась до тех пор, пока не завоевала его сердце. «Меган была очень молода. Я подумал, что между нами ничего не может быть. Это невозможно ни при каких обстоятельствах. Но она была очень настойчивой, и слава богу», — позднее со смехом рассказывал актер.

В 2006 году влюбленные объявили о помолвке, а спустя три года вместо свадьбы разорвали отношения. Однако в начале 2010-го они вновь сошлись и через несколько месяцев тайно поженились на Гавайях.

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Замужество Меган совпало с затишьем в карьере, потому она решила примерить на себя новую роль — примерной жены и матери. В период с 2012 по 2016 год у пары родилось трое сыновей, и желание Фокс сделать небольшой перерыв в работе незаметно превратилось в затяжной декретный отпуск. Долгое отсутствие в медийном поле привело к тому, что об актрисе начали забывать. Время от времени она все еще снималась в кино, сериалах и рекламе, но все свободное время предпочитала уделять мужу и детям.

Сейчас, когда моя жизнь крутится вокруг мужа и моих троих сыновей, я все равно получаю предложения сняться в кино. Правда, мне предлагают роли, которые меня не интересуют. Не исключено, что это будут гениальные картины, но играть эскортниц или стриптизерш я не хочу

Меган Фокс

При этом отношения Фокс и Грина сложно было назвать безоблачными. Впервые Меган подала на развод в 2015 году. К тому моменту, по ее словам, она уже несколько месяцев жила отдельно от мужа и из-за отсутствия взаимопонимания практически не общалась с ним. В тот раз супруги все же помирились, отозвали заявление на развод и вскоре объявили, что ждут третьего ребенка.

В очередной раз актеры разошлись в 2020 году, но теперь уже окончательно. Чтобы сжечь все мосты, Фокс дала большое интервью, в котором назвала свой брак тюрьмой.

Я поняла, что очень долго жила в тюрьме, которую сама для себя построила, потому что позволяла другим людям принимать за меня решения. Я спряталась, потому что мне было больно. Я пообещала себе, что больше не проживу в страхе ни одного дня. Вернулась домой и поменяла всю свою жизнь. Развелась, начала больше работать, заниматься разными вещами

Меган Фокс

После развода актриса недолго оставалась одна. В июне того же года она подтвердила давно циркулировавшие в таблоидах слухи о романе с рэпером Machine Gun Kelly (Колсоном Бэйкером).

Одно безумство на двоих

Весной 2020-го Меган и Колсон вместе снимались в фильме «Полночь на злаковом поле», затем он пригласил ее на роль главной героини его клипа на песню Bloody Valentine. На тот момент актриса официально все еще была замужем, поэтому неудивительно, что после объявления о разводе ее стали обвинять в решении разрушить семью и бросить детей ради молодого любовника. Фокс же уверяет, что отношения с Бэйкером переросли из платонических в нечто большее, когда она уже была совершенно свободна.

Мне кажется, мы действительно две половинки одной души. И я не захотела скрывать это от него и призналась практически сразу, как почувствовала это

Меган Фокс

Влюбленность явно положительно повлияла на ментальное здоровье Меган, и она сама это неоднократно подтверждала. Актриса призналась, что в последние годы жизни с мужем перестала чувствовать себя красивой и желанной, из-за чего у нее усилились проявления дисморфического расстройства тела. Только благодаря Бэйкеру, его заботе и восхищению она наконец стала внутренне свободной и вновь ощутила себя сексуальной.

Я давно борюсь с дисморфофобией. Со стороны, конечно, можно подумать, что я красива и у меня все хорошо. На самом деле я дико в себе не уверена и ненавижу себя за это

Меган Фокс

Эмоционально стабильнее в этих отношениях стал и Бэйкер. По его словам, Фокс была его первой настоящей любовью и музой. Именно она вдохновила его на лечение посттравматического стрессового расстройства, которое развилось из-за трудного детства. «Она помогла мне понять, что я не могу похоронить свою травму. Обо мне никто ничего не знает. Никто не знает, насколько глубока эта кроличья нора с моим детством и со всем, что мое тело хранило в себе», — объяснил он в интервью.

Актриса не отрицает, что эти отношения крайне эксцентричны и полны «эйфорических взлетов и падений», но уверена, что они с Колсоном нашли друг друга не случайно — у обоих много психологических проблем, а вдвоем легче «справляться с тьмой».

Многие скептики до конца не верили в серьезность отношений пары, однако в начале 2022 года Бэйкер сделал Фокс предложение, которое та с радостью приняла.

Через полтора года, за которые мы вместе прошли через ад и насмеялись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж. И, так же как и в каждой прошлой жизни и в каждой жизни будущей, я сказала «да»

Меган Фокс

По случаю помолвки рэпер подарил избраннице кольцо с изумрудом и бриллиантом, после чего они испили крови друг друга.

На протяжении всего 2022 года пара то и дело появлялась на светских мероприятиях и без устали демонстрировала страсть и полную идиллию в отношениях. Неудивительно, что поклонники звезд оказались совершенно не готовы к новостям об их возможном расставании.

Статус «все сложно»

Ставить точку в истории любви Фокс и Бэйкера было бы преждевременно. Пара и правда переживает не лучшие времена, но, кажется, всеми силами пытается спасти отношения. В попытках разобраться, что между ними происходит, супруги даже обратились в консультационный центр по вопросам брака. И, похоже, работа с семейным психологом принесла плоды — папарацци сняли влюбленных на прогулке держащимися за руки во время отдыха на Гавайях. Знающие люди уверяют, что Меган и Колсон действительно сумели преодолеть разногласия, однако окончательно утверждать, что они вновь официально вместе, все же нельзя — экстравагантная пара пока воздерживается от любых комментариев ситуации.

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