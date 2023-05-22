Бурунов не будет озвучивать Ди Каприо впервые с 2005 года

Известный актер дубляжа и киноактер Сергей Бурунов больше не будет озвучивать Леонардо Ди Каприо на русском языке в новых фильмах. Об этом написало издание boda.
Ранее Бурунов традиционно озвучивал Ди Каприо с 2005 года в кинофильмах. Это принесло российского актеру популярность и признание.
В 2023 году в кинотеатрах начнут показ фильм "Убийцы цветочной Луны" Мартина Скорсезе. Главные роли в ленте достались Леонардо Ди Каприо и Роберту Де Ниро.
Бурунов не был приглашен для озвучки Ди Каприо в российской версии этого фильма. Как сообщается, новый проект Мартина Скорсезе предполагает другого озвучивающего актера для русской версии фильма.