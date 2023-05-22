Бурунов не будет озвучивать Ди Каприо впервые с 2005 года

Известный актер дубляжа и киноактер Сергей Бурунов больше не будет озвучивать Леонардо Ди Каприо на русском языке в новых фильмах. Об этом написало издание boda.

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Ранее Бурунов традиционно озвучивал Ди Каприо с 2005 года в кинофильмах. Это принесло российского актеру популярность и признание.

В 2023 году в кинотеатрах начнут показ фильм "Убийцы цветочной Луны" Мартина Скорсезе. Главные роли в ленте достались Леонардо Ди Каприо и Роберту Де Ниро.