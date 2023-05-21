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Сигурни Уивер не вернётся к роли Даны Барретт в новых «Охотниках за привидениями»

Сигурни Уивер не будет играть Дану Барретт в новых «Охотниках за привидениями». Об этом актриса рассказала изданию Collider. По словам 73-летней актрисы, её сейчас интересуют другие кинопроекты, а в новые «Охотники» её даже не звали.

Сигурни Уивер не вернётся к своей роли в новых «Охотниках за привидениями»
© Чемпионат.com

Нет. Я имею в виду, что меня не просили сниматься в новых «Охотниках за привидениями».

Дана Барретт в фильме «Охотники за привидениями: Наследники» фигурировала лишь в забавной сцене после титров вместе с Питером Венкменом, которого снова сыграл Билл Мюррей. Дана с помощью карт проверяла экстрасенсорные способности Питера — это шуточная отсылка к самому первому фильму франшизы. Увидев этот эпизод, многие фанаты посчитали, что героиня Уивер появится в новом фильме про знаменитых охотников.

«Охотников за привидениями 5» обещают выпустить в прокат 20 декабря этого года.

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