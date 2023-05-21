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34 минуты назад

Актриса Зайцева заявила, что Джигарханян не считал ее актрисой в сравнении с Дорониной

Газета.Ru

Актриса Людмила Зайцева в беседе с aif.ru вспомнила о неприятных словах Армена Джигарханяна в свой адрес.

Зайцева заявила, что Джигарханян не считал ее актрисой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам артистки, Джигарханян однажды сравнил ее с Татьяной Дорониной.

«Армен мне когда-то сказал: у тебя такой тип, ты не актриса — в том смысле, что в тебе нет актерства, когда актриса несет себя по жизни и ведет себя, как актриса», — рассказала Зайцева.

Актриса призналась, что слова Джигарханяна в какой-то степени можно считать правдой. Режиссер говорил Зайцевой, что она ассоциируется у народа как обычная жительница русской деревни.

«Ко мне могли подойти и сказать: «Помню тебя, ты у нас в столовой работала». Лицо мое знакомо, но люди не ассоциируют меня с актрисой», — вспоминает звезда.

По словам Зайцевой, другие знакомые тоже иногда отмечали, что она не совсем похожа на актрису. Однажды соседка матери артистки упрекнула ее за небрежный внешний вид. Тетя Катя, когда я уже много снималась и приезжала к маме на каникулы, говорила мне:

«Людочка, ты бы платичко длинное пошила, зуб бы золотой вставила. Манякур бы сделала, причесочку какую взбила. Шобы видно было, шо ты артистка», — поделилась Зайцева.

Актеры,Людмила Зайцева,Армен Джигарханян,Татьяна Доронина,
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