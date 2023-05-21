Зайцева заявила, что Джигарханян не считал ее актрисой

«Армен мне когда-то сказал: у тебя такой тип, ты не актриса — в том смысле, что в тебе нет актерства, когда актриса несет себя по жизни и ведет себя, как актриса», — рассказала Зайцева.

Актриса призналась, что слова Джигарханяна в какой-то степени можно считать правдой. Режиссер говорил Зайцевой, что она ассоциируется у народа как обычная жительница русской деревни.

«Ко мне могли подойти и сказать: «Помню тебя, ты у нас в столовой работала». Лицо мое знакомо, но люди не ассоциируют меня с актрисой», — вспоминает звезда.

По словам Зайцевой, другие знакомые тоже иногда отмечали, что она не совсем похожа на актрису. Однажды соседка матери артистки упрекнула ее за небрежный внешний вид. Тетя Катя, когда я уже много снималась и приезжала к маме на каникулы, говорила мне: