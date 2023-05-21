Самые яркие роли Любови Полищук в кино

21 мая 2023 года знаменитой советской и российской артистке Любови Полищук могло бы исполниться 74 года. Она скончалась от тяжелой и долгой болезни в 2006 году. Несмотря на то, что актриса ушла из жизни в самом расцвете лет, она успела сыграть около сотни ролей в кино и на театральной сцене.

© Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

В этом материале "Рамблер" решил вспомнить те роли актрисы, по которым ее запомнили миллионы телезрителей.

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Большинство ролей Полищук в кино были эпизодическими, однако это вовсе не мешало зрителю порой запоминать ее больше, чем главных героев. Ходили слухи, что после съемок в эпизоде картины"12 стульев", ее запретили снимать в главных ролях из-за ее "несоветской" внешности. Многие тогда считали, что этот запрет был вынесен из мести тем начальником, чьи ухаживания в свое время отвергла Полищук.

«Двенадцать стульев» (1976)

Роль красавицы, с которой Миронов станцевал страстное танго, была первой значимой ролью в карьере актрисы, после чего на нее обратили внимание не только зрители со всей страны, но и режиссеры. Несмотря на то, что роль была эпизодическая, она принесла актрисе широкую славу.

«В моей смерти прошу винить Клаву К.» (1979)

В этой картине Полищук сыграла маму главной героини – школьницы Клавы. По характеру героиня Любови была веселой и легкой, беззаботной, при этом она давала дочери очень дельные советы и влюбляла в себя зрителя своей мудростью и обаянием.

«Интердевочка» (1989)

Кадр из фильма "Интердевочка"

В «Интердевочке» Полищук сыграла проститутку, которую даже представители правоохранительных органов называли по имени и отчеству – Зинаида Васильевна. По сюжету, днем героиня Любови трудилась в научно-исследовательском институте, а вечером выходила на свою вторую работу, которая позволяла ей зарабатывать деньги на безбедную жизнь. Полищук идеально удалось передать всю глубину страданий своего персонажа, которые были тщательно упрятаны за внешней беспечностью.

«Моя прекрасная няня» (2004 – 2008)

В этом популярном сериале Полищук снималась уже будучи серьезно больной. Последние серии проекта, в котором Любовь сыграла мать главной героини (Анастасия Заворотнюк), Полищук уже с трудом могла стоять и все больше снималась сидя, подпирая спину подушками. Однако мало кто на площадке знал об онкологии актрисы, ведь она старалась никому не жаловаться и постоянно смеялась.