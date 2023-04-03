5 ярких ролей Анастасии Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк многие зрители знают и помнят благодаря роли няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня». Но в фильмографии актрисы почти четыре десятка работ в кино, многие из которых заслуживают не меньшего внимания.

© Кадр из фильма «Охота на гауляйтера»

О самых ярких ролях Анастасии Заворотнюк читайте в материале «Рамблера».

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Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани в семье телережиссера и актрисы. С детства она мечтала играть в театре, занималась танцами и музыкой. После школы поступила в Астраханский государственный педагогический институт на исторический факультет, но бросила его и поступила в школу-студию МХАТ. По окончании школы-студии стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова.

И хотя, как сказано было выше, Заворотнюк помнят, в основном, по роли няни Вики, есть и другие проекты с участием актрисы, достойные внимания.

«Машенька»

Этот фильм стал дебютом Анастасии Заворотнюк на экране. Актриса, будучи еще студенткой, сыграла главную роль в экранизации одноименного романа Владимира Набокова. Действие фильма происходит в 1920-х годах в Берлине. Один из главных героев фильма, живущих в пансионе для русских эмигрантов, ждет приезда жены. Он показывает фотографию любимой своему соседу, в которой тот узнает свою первую любовь.

«Моя прекрасная няня»

Роль в этом сериале сделала Анастасию Заворотнюк известной на всю страну. Актриса исполнила роль провинциалки Виктории Прутковской, которая случайно попадает в дом продюсера Максима Шаталина, и становится няней его троих детей.

«Код апокалипсиса»

Анастасия Заворотнюк примерила на себя в этом фильме роль суперагента под прикрытием. Она ищет код, состоящий из одиннадцати цифр, чтобы обезвредить четыре ядерные бомбы в крупнейших мегаполисах мира. Задачу осложняет то, что ее противник также пытается найти этот год, но с противоположной целью — активировать взрывные устройства. Устранить друг друга они не могут, ведь разгадать код они могут только вдвоем. Партером Заворотнюк по фильму стал французский актер Венсан Перес.

«Охота на гауляйтера»

В 1970 году в Минске на торжественное заседание приглашены две героини Советского Союза: Галина Помазан и Мария Архипова. Они обе в годы войны были партизанками, принимавшими участие в ликвидации белорусского палача. Прямо на сцене между двумя почетными гостьями происходит потасовка. В итоге оказывается, что есть две версии того, как проходила эта операция. И одну из них КГБ тщательно скрывала. Анастасия Заворотнюк исполнила в фильме роль Галины Помазан.

«Проклятие спящих»