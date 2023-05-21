Кейт Бланшетт вслед за Умой Турман вышла на красную дорожку с сыном

Во Франции гремит Каннский кинофестиваль, заполонивший все соцсети, паблики и Telegram-каналы. Планета отвлеклась от глобальных конфликтов, болезней и стихийных бедствий и дружно разглядывает зубы Джонни Деппа, перья Виктории Бони и декольте Ирины Шейк. Ну а голливудские кинодивы, пользуясь случаем, выводят в свет повзрослевших сыновей — на людей посмотреть и самим показаться. И мы отлично понимаем их логику: в самом деле, а вдруг какой-нибудь гениальный режиссер или всемогущий кастинг-директор заприметит родного nepo-бебика?

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Впрочем, 21-летний сын Умы Турман Левон уже вполне себе актер — он, к примеру, засветился в эпизодической роли в четвертом сезоне «Очень странных дел» вместе со своей сестрой Майей. Кстати, эти звездные детки — nepo babies не только по маминой, но и по папиной линии: актриса родила их в браке со звездой «Гаттаки» и «Тренировочного дня» Итаном Хоуком. Про Левона таблоиды пишут, что он гадкий утенок, превратившийся в прекрасного лебедя. Чуем, сердце не одной старлетки будет разбито этим статным красавцем. Ну и с нетерпением ждем его дебюта в полном метре — тем более что это будет проект с труднопереводимым, зато многообещающим названием «Pussy Island» (что-то вроде «Остров кисок» — да, знаем, сами испытываем острое чувство кринжа).

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Но если Ума пришла в сопровождении сына на открытие фестиваля, то Кейт Бланшетт решила быть смелее и замахнулась практически на Шекспира `— то есть привела отпрыска на премьеру фильма живого киноклассика Мартина Скорсезе. В конце концов, чем черт не шутит: снимает же голливудская легенда молодого да раннего Тимоти Шаламе в рекламе духов — а чем сын дважды лауреатки «Оскара» хуже? В общем, не знаем, впечатлил парень мэтра или нет, а вот нам он очень понравился. Так что давайте знакомиться: Дэшилу тоже 21 год, его отец — сценарист и редактор монтажа Эндрю Аптон. К слову, это редкий пример крепкого брака в Голливуде: Кейт с мужем вместе 26 лет, и помимо Дэшила у них еще двое родных сыновей и одна приемная дочь. Что же касается нового героя каннской красной дорожки, то парень учится в киношколе, однако заметных проектов в его трудовой мы пока не нашли. Но то ли еще будет!