$79.94+0.0386.50+0.22
1 час назад

Алисия Викандер с радостью бы сыграла в продолжении фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»

Чемпионат.com

Алисия Викандер дала большое интервью изданию Variety. В нём актриса затронула в том числе тему отмены фильма «Tomb Raider: Лара Крофт 2». Девушка заявила, что после выхода первой части с радостью сыграла бы в сиквеле, однако всё пошло не по её плану.

Викандер с радостью бы сыграла в продолжении «Лары Крофт»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Я была уверена, что мы были готовы к работе: у нас были режиссёр и сценарист. Первый фильм стал для меня исполнением одной из детских мечт — изображать героя боевика было потрясающе, и это выходило за рамки того, кого я играла раньше. Мне очень понравилась физическая активность на съёмках. Так что да, если мне ещё раз представится возможность сыграть Лару Крофт, то я готова.

Фильм«Tomb Raider: Лара Крофт» вышел в 2018 году, собрав в мировом прокате около $ 274 млн. Изначально у студии Metro-Goldwyn-Mayer были идеи на продолжение, однако в мае 2022-го кинокомпания потеряла права на франшизу, выставив её на продажу.

Актеры,Tomb Raider: Лара Крофт,Алисия Викандер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий