Викандер с радостью бы сыграла в продолжении «Лары Крофт»

Я была уверена, что мы были готовы к работе: у нас были режиссёр и сценарист. Первый фильм стал для меня исполнением одной из детских мечт — изображать героя боевика было потрясающе, и это выходило за рамки того, кого я играла раньше. Мне очень понравилась физическая активность на съёмках. Так что да, если мне ещё раз представится возможность сыграть Лару Крофт, то я готова.