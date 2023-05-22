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Умер Рэй Стивенсон, звезда «RRR: Рядом ревёт революция», «Рима» и «Викингов»

Английский актёр Джордж Рэймонд «Рэй» Стивенсон умер 22 мая на съемках фильма Cassino in Ischia. Об этом сообщают различные издания из Италии, где и шло производство картины. Артисту было 58 лет.

Умер Рэй Стивенсон, звезда «RRR: Рядом ревёт революция», «Рима» и «Викингов»
© Чемпионат.com

Отмечается, что Стивенсона госпитализировали в больницу ещё в субботу из-за неназванной болезни. Актёру с каждым днём становилось все хуже, пока утром 22 мая он не ушёл из жизни.

Джордж Рэймонд Стивенсон больше всего известен по ролям в исторических эпосах. Многие знают его как губернатора Скотта Бакстона из «RRR: Рядом ревёт революция», Тита Пуллона из «Рима» и Оттара из «Викингов». Актёр также появлялся в фильмах Marvel — он исполнил роль Вольштагга в первых трёх фильмах о Торе. В августе выйдет сериал «Асока» по «Звёздным войнам» — в нём актёр перевоплотился в зловещего адмирала Империи.

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