Портман высказалась об отношении к мужчинам и женщинам в Каннах

Натали Портман высказалась об отношении к мужчинам и женщинам на Каннском кинофестивале
Натали Портман во время пресс-конференции на 76-м Каннском кинофестивале высказалась о двойных стандартах поведения женщин по сравнению с мужчинами. Об этом пишет Daily Mail.
41-летняя обладательница премии "Оскар" презентовала фильм "Май, декабрь", где сыграла одну из главных ролей.
Она сказала: "Весь фильм - это о спектакле и о разных ролях, которые мы играем в разной обстановке для разных людей и даже для самих себя".
Затем актриса использовала пример Каннского фестиваля в качестве иллюстрации своей мысли.
"Этот аспект есть даже здесь. Мы, женщины, должны вести себя и выглядеть на этом фестивале по-другому по сравнению с мужчинами. На тебя все время возлагают разные надежды, и это влияет на то, как ты себя ведешь, соглашаешься ли ты с этим, отвергаешь ли ты это или выбираешь что-то среднее. Ты определяешься социальными структурами, которые тебя окружают", - сказала Портман.
Вместе с Натали Портман главную роль в фильме "Май, декабрь" американского режиссера Тодда Хейнса исполнила Джулианна Мур.