Портман высказалась об отношении к мужчинам и женщинам в Каннах

"Этот аспект есть даже здесь. Мы, женщины, должны вести себя и выглядеть на этом фестивале по-другому по сравнению с мужчинами. На тебя все время возлагают разные надежды, и это влияет на то, как ты себя ведешь, соглашаешься ли ты с этим, отвергаешь ли ты это или выбираешь что-то среднее. Ты определяешься социальными структурами, которые тебя окружают", - сказала Портман.