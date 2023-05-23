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Натали Портман высказалась об отношении к мужчинам и женщинам на Каннском кинофестивале

Натали Портман во время пресс-конференции на 76-м Каннском кинофестивале высказалась о двойных стандартах поведения женщин по сравнению с мужчинами. Об этом пишет Daily Mail.

Портман высказалась об отношении к мужчинам и женщинам в Каннах
© Газета.Ru

41-летняя обладательница премии "Оскар" презентовала фильм "Май, декабрь", где сыграла одну из главных ролей.

Она сказала: "Весь фильм - это о спектакле и о разных ролях, которые мы играем в разной обстановке для разных людей и даже для самих себя".

Затем актриса использовала пример Каннского фестиваля в качестве иллюстрации своей мысли.

"Этот аспект есть даже здесь. Мы, женщины, должны вести себя и выглядеть на этом фестивале по-другому по сравнению с мужчинами. На тебя все время возлагают разные надежды, и это влияет на то, как ты себя ведешь, соглашаешься ли ты с этим, отвергаешь ли ты это или выбираешь что-то среднее. Ты определяешься социальными структурами, которые тебя окружают", - сказала Портман.

Вместе с Натали Портман главную роль в фильме "Май, декабрь" американского режиссера Тодда Хейнса исполнила Джулианна Мур.

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