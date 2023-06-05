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Российские актрисы без образования

Существует миф о том, что в большое кино не берут без профильного актерского образования. На самом деле иногда талант становится видно невооруженным глазом, поэтому не всем деятелям культуры нужно высшее образование.

Российские актрисы без образования
© РИА Новости

Кроме того, существуют разные причины, почему актеры так и не смогли заняться образованием. Об этом — в материале “Рамблера”.

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Оксана Акиньшина

Актриса впервые попала на съемочную площадку, когда ей было 14 лет. Тогда она занималась в модельном агентстве и директор отправил всех девушек на кастинг фильма “Сестры”. Акиньшина успешно прошла его и получила главную роль. С тех пор ей не понадобилось получать актерское образование, чтобы играть в кино.

К окончанию школы у Акиньшиной было достаточно опыта для того, чтобы пробоваться на главные роли в других популярных картинах. Так и продолжилась ее карьера. Сейчас у нее на счету более 40 ролей, которые она успешно реализовала.

Александра Бортич

Саша Бортич — одна из самых узнаваемых актрис современности. Актрисой она хотела стать ее в школе, поэтому в детстве была ученицей различных театральных студий. Однако поступить в актерский вуз у нее не получилось, поэтому она пошла работать официанткой. В одном из кафе ее заметил режиссер фильма “Как меня зовут”. Эта картина стала стартом для большой карьеры в кино.

Сейчас на ее счету множество известных фильмов, где она сыграла главные роли. Однако карьера Бортич еще только началась, поэтому зрители с нетерпением ждут, когда она покажет себя.

Актеры с самым высоким IQ

Анна Старшенбаум

Актриса работает не только без высшего образования, сначала она не получила аттестат о среднем. Когда Старшенбаум было 14 лет она бросила школу и пошла работать в театр массовкой. После этого она все-таки смогла получить аттестат, но не сразу. Потом она поступила во ВГИК, но решила, что образование ей не нужно, поэтому ушла и оттуда. После этого актриса не стала получать образование.

Однако отсутствие образование не мешает Старшенбаум играть в популярных телевизионных сериалах. Однако пока что больших и серьезных ролей в ее карьере не было.

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