Российские актрисы без образования

Существует миф о том, что в большое кино не берут без профильного актерского образования. На самом деле иногда талант становится видно невооруженным глазом, поэтому не всем деятелям культуры нужно высшее образование.

Кроме того, существуют разные причины, почему актеры так и не смогли заняться образованием. Об этом — в материале “Рамблера”.

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Оксана Акиньшина

Актриса впервые попала на съемочную площадку, когда ей было 14 лет. Тогда она занималась в модельном агентстве и директор отправил всех девушек на кастинг фильма “Сестры”. Акиньшина успешно прошла его и получила главную роль. С тех пор ей не понадобилось получать актерское образование, чтобы играть в кино.

К окончанию школы у Акиньшиной было достаточно опыта для того, чтобы пробоваться на главные роли в других популярных картинах. Так и продолжилась ее карьера. Сейчас у нее на счету более 40 ролей, которые она успешно реализовала.

Александра Бортич

Саша Бортич — одна из самых узнаваемых актрис современности. Актрисой она хотела стать ее в школе, поэтому в детстве была ученицей различных театральных студий. Однако поступить в актерский вуз у нее не получилось, поэтому она пошла работать официанткой. В одном из кафе ее заметил режиссер фильма “Как меня зовут”. Эта картина стала стартом для большой карьеры в кино.

Сейчас на ее счету множество известных фильмов, где она сыграла главные роли. Однако карьера Бортич еще только началась, поэтому зрители с нетерпением ждут, когда она покажет себя.

Анна Старшенбаум

Актриса работает не только без высшего образования, сначала она не получила аттестат о среднем. Когда Старшенбаум было 14 лет она бросила школу и пошла работать в театр массовкой. После этого она все-таки смогла получить аттестат, но не сразу. Потом она поступила во ВГИК, но решила, что образование ей не нужно, поэтому ушла и оттуда. После этого актриса не стала получать образование.