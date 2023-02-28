Существует мнение, которое гласит, что для профессии актера не нужно быть очень умным человеком. На самом деле, современное кино — достаточно серьезное искусство.

Чтобы поступить в актерское училище, нужно сдать массу экзаменов. Например, в России нужно знать русский язык, литературу, а также быть человеком, который разбирается в различных науках и может поддержать беседу.

Для поступления в учебные заведения США нужно сдать экзамены по иностранному языку, литературе, математике, английскому, а также предоставить портфолио, мотивационное письмо и пройти собеседование.

Большинство современных актеров имеют профильное образование, и оно далось им совсем непросто. Кроме того, некоторые из них имеют очень высокий показатель интеллекта IQ. И стоит отметить, что это никак не коррелируется с количеством ролей первого плана. Об актерах с самым высоким IQ рассказал в своем блоге Стоун Медиа (@arrowmusicsrs).

Смотрите видео и узнаете, кто из актеров Голливуда самый умный.