Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
43 минуты назад

Актеры с самым высоким IQ: видео

Мария Каткова

Существует мнение, которое гласит, что для профессии актера не нужно быть очень умным человеком. На самом деле, современное кино — достаточно серьезное искусство.

Чтобы поступить в актерское училище, нужно сдать массу экзаменов. Например, в России нужно знать русский язык, литературу, а также быть человеком, который разбирается в различных науках и может поддержать беседу.

Для поступления в учебные заведения США нужно сдать экзамены по иностранному языку, литературе, математике, английскому, а также предоставить портфолио, мотивационное письмо и пройти собеседование.

Актрисы, которые стареют красиво

Большинство современных актеров имеют профильное образование, и оно далось им совсем непросто. Кроме того, некоторые из них имеют очень высокий показатель интеллекта IQ. И стоит отметить, что это никак не коррелируется с количеством ролей первого плана. Об актерах с самым высоким IQ рассказал в своем блоге Стоун Медиа (@arrowmusicsrs).

Смотрите видео и узнаете, кто из актеров Голливуда самый умный.

Ранее сообщалось, что Зендея стала одной из самых дорогих актрис благодаря «Эйфории».

Актеры,Видео,Эйфория,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий