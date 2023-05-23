Голливудская актриса заявила о потере работы из-за разговоров о сексе

Голливудская актриса Рэйчел Билсон заявила о потере работы из-за откровенного обсуждения своих сексуальных предпочтений в подкасте. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

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41-летняя звезда фильма «Телепорт» и сериала «О.С. — Одинокие сердца» в начале мая стала гостьей женского подкаста Women on Top, где рассказала о лучших для нее позах в сексе и излюбленных способах достижения оргазма. Руководству компании «с консервативными ценностями» не понравились такие разговоры, и с Билсон разорвали контракт.

По словам актрисы, после выхода подкаста СМИ вырвали ее слова из контекста и опубликовали с кликбейтными заголовками. Это первый случай в карьере Билсон, когда она потеряла работу из-за своей откровенности.