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Голливудская актриса заявила о потере работы из-за разговоров о сексе и оргазмах

Голливудская актриса Рэйчел Билсон заявила о потере работы из-за откровенного обсуждения своих сексуальных предпочтений в подкасте. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

Голливудская актриса заявила о потере работы из-за разговоров о сексе
© Lenta.ru

41-летняя звезда фильма «Телепорт» и сериала «О.С. — Одинокие сердца» в начале мая стала гостьей женского подкаста Women on Top, где рассказала о лучших для нее позах в сексе и излюбленных способах достижения оргазма. Руководству компании «с консервативными ценностями» не понравились такие разговоры, и с Билсон разорвали контракт.

По словам актрисы, после выхода подкаста СМИ вырвали ее слова из контекста и опубликовали с кликбейтными заголовками. Это первый случай в карьере Билсон, когда она потеряла работу из-за своей откровенности.

Билсон не уточнила, какая именно компания ее уволила, но уверена, что не сказала в эфире ничего неподобающего. Актриса подчеркнула, что, если бы у нее была возможность вернуться в прошлое, она бы все равно не отказалась от своих слов, потому что не хочет, чтобы тема женской сексуальности оставалась постыдной и стигматизированной.

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