$80.17+0.2386.55+0.05

Арнольд Шварценеггер анонсировал грядущие премьеры

Знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер был «назначен» экшн-директором стримнговой платформы Netflix. Он приехал к офису компании на собственном танке M47 Patton и раздавил стоявший на парковке «Мерседес».

Арнольд Шварценеггер анонсировал грядущие премьеры
© FBM.ru

На канале «Нетфликса» на YouTube обнародовали видеоролик, в котором звезда киноиндустрии объявляет себя директором платформы по экшну. Шварценеггер отметил, что работает круглые сутки, чтобы подарить зрительской аудитории самый мощный экшн на планете.

На видео «экшн-директор» анонсировал новые фильмы и сериалы Netflix. Шоу с его участием Fubar выходит 25 мая, Extraction 2 с Крисом Хемсвортом запланировано на 16 июня, шпионский боевик «Каменное сердце» 916+) с Галь Гадот намечен на 11 августа.

Третий и заключительный для Генри Кавилла сезон «Ведьмака» (18+) должен выйти в двух частях 29 июня и 27 июля. Среди предстоящих проектов пока без даты релиза актер назвал сериал The Brothers Sun с Мишель Йео и комедийный боевик Lift.

В комментариях зрители назвали Шварценеггера легендой и самым подходящим человеком на такую должность.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий