Арнольд Шварценеггер анонсировал грядущие премьеры

Знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер был «назначен» экшн-директором стримнговой платформы Netflix. Он приехал к офису компании на собственном танке M47 Patton и раздавил стоявший на парковке «Мерседес».

© FBM.ru

На канале «Нетфликса» на YouTube обнародовали видеоролик, в котором звезда киноиндустрии объявляет себя директором платформы по экшну. Шварценеггер отметил, что работает круглые сутки, чтобы подарить зрительской аудитории самый мощный экшн на планете.

На видео «экшн-директор» анонсировал новые фильмы и сериалы Netflix. Шоу с его участием Fubar выходит 25 мая, Extraction 2 с Крисом Хемсвортом запланировано на 16 июня, шпионский боевик «Каменное сердце» 916+) с Галь Гадот намечен на 11 августа.

Третий и заключительный для Генри Кавилла сезон «Ведьмака» (18+) должен выйти в двух частях 29 июня и 27 июля. Среди предстоящих проектов пока без даты релиза актер назвал сериал The Brothers Sun с Мишель Йео и комедийный боевик Lift.