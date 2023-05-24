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Названа причина экстренной госпитализации актера Джейми Фокса

Актер Джейми Фокс был вынужден приостановить съемки в комедийном боевике с Кэмерон Диас «Снова в действии», предположительно, из-за перенесенного инсульта. Возможную причину экстренной госпитализации артиста назвал британский таблоид The Sun.

Названа причина экстренной госпитализации Джейми Фокса
© Lenta.ru

Издание ссылается на комментарий 56-летнего боксера Майка Тайсона, который участвует в работе над автобиографическим фильмом, где Фоксу предложили исполнить роль легендарного боксера.

«Он плохо себя чувствует. Сказали — инсульт. Я понятия не имею, что с ним случилось», — цитирует The Sun Тайсона.

Частичное подтверждение этой информации издание получило от анонимного источника.

«Правда в том, что проблемы со здоровьем у Джейми сейчас выглядят довольно серьезно, по сравнению с ними задержки, которые были ранее, могут показаться совсем незначительными. Конечно, это отчаянно грустно, и все желают ему всего наилучшего», — рассказал источник.

Отмечается, что ранее работа над фильмом «Снова в действии» буксовала по причине трудностей и задержек на съемочной площадке. Из-за этого 55-летний Фокс даже уволил нескольких человек в Лондоне, утверждает издание.

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