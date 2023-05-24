Названа причина экстренной госпитализации Джейми Фокса

«Правда в том, что проблемы со здоровьем у Джейми сейчас выглядят довольно серьезно, по сравнению с ними задержки, которые были ранее, могут показаться совсем незначительными. Конечно, это отчаянно грустно, и все желают ему всего наилучшего», — рассказал источник.