Актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон поругались с сотрудником Каннского кинофестиваля на красной дорожке. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел перед премьерой нового фильма с участием Хэнкса «Город астероидов».

Причина конфликта неизвестна, но фотографы запечатлели, как неестественно рассерженный актер и его супруга ругаются с работником в смокинге. Он тыкал в него пальцем и агрессивно что-то пытался объяснить. Сам мужчина пытался успокоить их.

После конфликта Хэнкс и Уилсон пошли фотографироваться, тогда как сотрудник продолжал жестикулировать актеру. Газета связалась с представителями артиста за комментариями, но пока не получила ответа.