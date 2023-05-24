Том Хэнкс поругался с сотрудником Каннского фестиваля на красной дорожке
Актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон поругались с сотрудником Каннского кинофестиваля на красной дорожке. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел перед премьерой нового фильма с участием Хэнкса «Город астероидов».
Причина конфликта неизвестна, но фотографы запечатлели, как неестественно рассерженный актер и его супруга ругаются с работником в смокинге. Он тыкал в него пальцем и агрессивно что-то пытался объяснить. Сам мужчина пытался успокоить их.
После конфликта Хэнкс и Уилсон пошли фотографироваться, тогда как сотрудник продолжал жестикулировать актеру. Газета связалась с представителями артиста за комментариями, но пока не получила ответа.
Напомним, что «Город астероидов» — новый фильм режиссера Уэса Андерсона. Действие картины разворачивается в 1955 году на съезде наблюдателей за звёздами в вымышленном американском городке. Кроме Хэнкса и его супруги Уилсон там снялись Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон и другие знаменитости.