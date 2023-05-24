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Актриса Индира Варма сыграет загадочную герцогиню в новом сезоне "Доктора Кто"

Актриса Индира Варма, наиболее известная по роли Элларии Сэнд в сериале "Игра престолов", сыграет таинственную герцогиню Сьюзи в новом сезоне "Доктора Кто". Об этом пишет Deadline.

Актриса Индира Варма сыграет загадочную герцогиню в новом сезоне "Доктора Кто"
© Газета.Ru

Сообщается, что Варма уже играла эту роль в спин-оффе "Доктора Кто" - сериале "Торчвуд" 2006 года. К 60-летнему юбилею культового сериала на YouTube-канале проекта появились тизеры трех специальных эпизодов: "Звездный зверь", "Дикое синее вдалеке" и "Хихиканье".

При этом в последней серии показали антагониста в исполнении Нила Патрика Харриса. Ранее сообщалось, что Николас Кейдж сыграет главную роль в психологическом триллере про борьбу с бандой серферов. По сюжету персонаж Кейджа после долгих лет жизни в США возвращается в родной прибрежный городок в Австралии.

Однако на некогда излюбленном пляже актер подвергается нападению банды серферов, которые унижают его на глазах сына. Главный герой решает объявить войну хулиганам и прибегает к крайним мерам для достижения поставленной цели. Съемки картины начнутся осенью 2023 года, однако дата релиза пока неизвестна.

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