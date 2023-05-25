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Лили-Роуз Депп объяснила обилие откровенных сцен в сериале «Кумир»

Актриса Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа, ответила на критику откровенных сцен в сериале «Кумир». Ее слова цитирует Daily Mail.

Лили-Роуз Депп объяснила обилие откровенных сцен в «Кумире»
© Газета.Ru

«То, как как моя героиня одевается, говорит о том, что она все время пытается вам что-то сказать или каким-то образом выразить себя. Я также думаю, что обнаженное тело связано с эмоциональной наготой», — считает Депп.

Актриса отметила, что считает своего персонажа Джослин «настоящей исполнительницей», из-за чего сексуальность проникает не только в профессиональную, но и в остальные сферы ее жизни. Депп не считает обилие эротических сцен лишними в сериале.

После премьеры драматического сериала на Каннском кинофестивале кинокритики поставили «Кумиру» всего 9 баллов из 100 на агрегаторе кинорейтинга Rotten Tomatoes. На Metacritic же лента получила всего 27 баллов из 100. Рецензенты указали, что сериал, по их мнению, содержит в себе массу «переработанных идей». Многие при этом отметили, что сериал им больше напоминает смесь из пыток и порно, чем художественное произведение.

Сценарий к «Кумиру» написал The Weeknd в соавторстве с Левинсоном и Резой Фахимом. История рассказывает о молодой поп-звезде (Лили-Роуз Депп), которая начинает встречаться с загадочным хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе (The Weeknd).

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