Актриса Ольга Картункова вспомнила, как ее травили из-за лишнего веса

"Думала: ''Да ну на фиг. Уеду! У меня есть точка на рынке, буду торговать''. Настолько меня довели комментарии: ''Мразь, сдохни, жирная мразь…'', - рассказала Картункова.

По словам юмористки, она в любом случае не нравилась некоторым из подписчиков, вне зависимости от наличия или отсутствия лишнего веса. Картункова отметила, что сильно переживала из-за этого. Она испытывала негативные эмоции по этому поводу до тех пор, пока один человек не посоветовал ей перестать слушать мнения других людей. Картункова рассказала, что даже решила пообщаться с одним из хейтеров, который критиковал ее из-за лишнего веса.