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Актриса Ольга Картункова вспомнила, как ее травили из-за лишнего веса

Актриса и юмористка Ольга Картункова на YouTube-шоу Ивана Абрамова рассказала, как ее травили из-за лишнего веса.

Актриса Ольга Картункова вспомнила, как ее травили из-за лишнего веса
© Газета.Ru

"Думала: ''Да ну на фиг. Уеду! У меня есть точка на рынке, буду торговать''. Настолько меня довели комментарии: ''Мразь, сдохни, жирная мразь…'', - рассказала Картункова.

По словам юмористки, она в любом случае не нравилась некоторым из подписчиков, вне зависимости от наличия или отсутствия лишнего веса. Картункова отметила, что сильно переживала из-за этого. Она испытывала негативные эмоции по этому поводу до тех пор, пока один человек не посоветовал ей перестать слушать мнения других людей. Картункова рассказала, что даже решила пообщаться с одним из хейтеров, который критиковал ее из-за лишнего веса.

"Я ему написала: ''У тебя что-то случилось? Почему ты пишешь такие вещи? Ты же меня даже не знаешь. Я тебе ничего не сделала''. В итоге перед Новым годом он написал:

''Ты когда-нибудь хотела покончить жизнь самоубийством? '' Я думала, это в мой адрес. Оказалось, он о себе", - вспомнила юмористка. Ранее Картункова призналась, что попала в черный список КВН после участия в "Игре".

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