Звезды первой величины, которые так и не получили "Оскар"

Премия "Оскар" – самая престижная награда в киноиндустрии, за которую ежегодно борются актеры, режиссеры, сценаристы и не только на протяжении последних 94 лет.

Лауреатом "Оскара" стать весьма сложно, но при этом довольно часто члены жюри делают неожиданный выбор и присуждают награду юным артистам. А между тем некоторые звезды первой величины десятилетиями не получают "Оскар", несмотря на внушительную фильмографию.

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Подробнее об актерах, которых заветная статуэтка обошла стороной – в материале "Рамблера".

Джонни Депп

Депп исполнял главные роли в десятках нашумевших проектов, срывал овации критиков и зрителей, но "Оскар" так и не получил. После скандала с бывшей женой Эмбер Херд казалось, что репутации Деппа пришел конец, и главной кинопремии ему теперь точно не видать.

Однако суд встал на сторону звезды, и Джонни реабилитировался в глазах общественности. Сейчас актер все чаще делает выбор в пользу европейского независимого кино и говорит о том, что Голливуд ему наскучил. Возможно, артист и вовсе больше не нуждается в "Оскаре".

Гленн Клоуз

76-летняя звезда была номинирована на "Оскар" девять раз, но так и не стала лауреатом. При этом в послужном списке Клоуз огромное число картин, которые вошли в золотой фонд мирового кинематографа: взять хотя бы картины "Опасные связи", "Гамлет" и "Дом духов". Когда Клоуз номинировали в 2021 году за роль в "Элегии Хиллбилли", она призналась, что было бы здорово вообще никогда не получать "Оскар".

Мишель Пфайффер

Кадр из фильма "Я – Сэм"

Роль в легендарном боевике "Лицо со шрамом" открыла Пфайффер дорогу в большой кинематограф. После этой картины она неоднократно доказывала, что достойна "Оскара". Например, своей работой в фильмах "Поле любви", "Знаменитые братья Бейкер" и "Я – Сэм". Однако, несмотря на три номинации, статуэтку актриса не получила.

Эдвард Нортон