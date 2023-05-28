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4 часа назад

Следователь, бандит и доктор Ватсон: чем знаменит Андрей Панин

Мария Каткова

Актеру Андрею Панину, известному по роли доктора Ватсона, могло бы исполниться 60 лет. Он подарил отечественному кино множество героев, но больше всего зрителям запомнился доктор Ватсон, полицейские и бандиты.

Следователь, бандит и доктор Ватсон: чем знаменит Андрей Панин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале “Рамблера” — культовые фильмы с Андреем Паниным в ролях.

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“Бригада” (2002)

Кадр из сериала "Бригада"

В сериале “Бригада” Андрей Панин сыграл главного антагониста четверых друзей-бандитов. У него была роль Володи-Опера, который регулярно переходил дорогу Саше Белому и его друзьям. Несмотря на то, что его герой был негативным персонажем, актер смог расположить к себе зрителей и даже собрал свою базу поклонников. Эта роль стала одной из самых запоминающихся в его карьере. Вместе с другими актерами, сыгравшими в “Бригаде”, он смог пробить себе путь на большую сцену. Однако далее он играл в похожих амплуа.

“Бой с тенью” (2005)

Кадр из фильма "Бой с тенью"

Еще один фильм, который рассказывает о судьбе людей, живших в “лихие 90-е”.Здесь андрей Панин появился в образе криминального авторитета. Этот образ он воплощал в жизнь во многих фильмах и переходил из крайности в крайность. В одних играл бандита, а в других — полицейского.

Несмотря на то, что Панин играет в этом фильме криминального авторитета, его герой проявляет сострадание и поддержку по отношению к своему подопечному. Он стал одним из любимых персонажей зрителей благодаря тому, что проявлял сострадание и в целом оказался положительным героем.

“Шерлок Холмс” (2013)

Кадр из сериала "Шерлок Холмс"

Андрей Панин прославился ролью подопечного Шерлока Холмса, доктора Ватсона. Его он сыграл в телевизионном сериале о знаменитом британском сыщике. Несмотря на то, что критики оценили сериал не так высоко, зрители отметили Андрея Панина. По их мнению, он достойно справился с ролью помощника сыщика и смог влюбить в себя зрителей. В какой-то момент его герой стал гораздо популярнее самого Шерлока Холмса и критики отмечали его талант перетягивать на себя все внимание. Конечно, были и сравнения, но они не сыграли критическую роль для карьеры актера. Он все равно оставался на высоте и завоевывал новых поклонников.

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