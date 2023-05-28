Следователь, бандит и доктор Ватсон: чем знаменит Андрей Панин

Актеру Андрею Панину, известному по роли доктора Ватсона, могло бы исполниться 60 лет. Он подарил отечественному кино множество героев, но больше всего зрителям запомнился доктор Ватсон, полицейские и бандиты.

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В материале “Рамблера” — культовые фильмы с Андреем Паниным в ролях.

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“Бригада” (2002)

Кадр из сериала "Бригада"

В сериале “Бригада” Андрей Панин сыграл главного антагониста четверых друзей-бандитов. У него была роль Володи-Опера, который регулярно переходил дорогу Саше Белому и его друзьям. Несмотря на то, что его герой был негативным персонажем, актер смог расположить к себе зрителей и даже собрал свою базу поклонников. Эта роль стала одной из самых запоминающихся в его карьере. Вместе с другими актерами, сыгравшими в “Бригаде”, он смог пробить себе путь на большую сцену. Однако далее он играл в похожих амплуа.

“Бой с тенью” (2005)

Еще один фильм, который рассказывает о судьбе людей, живших в “лихие 90-е”.Здесь андрей Панин появился в образе криминального авторитета. Этот образ он воплощал в жизнь во многих фильмах и переходил из крайности в крайность. В одних играл бандита, а в других — полицейского.

Несмотря на то, что Панин играет в этом фильме криминального авторитета, его герой проявляет сострадание и поддержку по отношению к своему подопечному. Он стал одним из любимых персонажей зрителей благодаря тому, что проявлял сострадание и в целом оказался положительным героем.

“Шерлок Холмс” (2013)