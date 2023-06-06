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Актеры, которые не скрывают психические заболевания

Говорить о своих физиологических и психологических проблемах стало новой нормой. Актеры и звезды делятся этим в социальных сетях и интервью, чтобы показать, что они — такие же простые люди, как и их поклонники. Они не скрывают это и не боятся, что их неправильно поймут.

Актеры, которые не скрывают психические заболевания
© globallookpress.com

Вместе с этим знаменитости раскрывают важную проблему того, что многие люди стесняются своих диагнозов и призывают их не молчать о проблеме, а делиться с окружающими. Об актерах, которые не скрывают психические заболевания, — в материале “Рамблера”.

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Крис Эванс

В одном из интервью актер признался, что страдает социофобией. Из-за этого заболевания он чуть не отказался от роли Капитана Америки, которая принесла ему популярность. Сам он боится, что из-за славы лишится анонимности и будет страдать от вторжений в личную жизнь.

Самые неприятные симптомы, по признанию Эванса, он испытывает, когда ведет светские беседы на мероприятиях и позирует на красной дорожке. Он сравнивает это с “хождением по углям”. С проблемами он справляется с помощью психотерапевта, йоги и медитации.

Эмма Стоун

Одна из самых востребованных актрис Голливуда страдает паническими атаками. Впервые симптомы проявились у нее, когда ей было семь лет. Тогда она была в гостях у своей подруги и ей начало казаться, что дом загорится и все погибнут, стало тяжело дышать. Тревожность ухудшалась в школе, поэтому она редко выходила из дома первое время — боялась приступов. Во время учебы она ходила в медпункт и притворялась больной, чтобы мама ее забрала.

Инструкция: как понять, что у вас паническая атака

Уже в осознанном возрасте она обратилась к психотерапевту, который поставил ей диагноз “генерализованное тревожное расстройство”. Сейчас Стоун говорит, что с паникой ей помогает справиться игра в ассоциации и актерская импровизация.

Вайнона Райдер

Актриса была востребована в 90-х годах прошлого века, но в один момент ей перестали предлагать работу. Денег не было и звезда воровала вещи из магазинов. В 2001 году ее поймали и арестовали, суд приговорил ее к трем годам условно и назначил лечение от клептомании. Сейчас ей лучше и он заболевания она смогла избавиться.

Сама Вайнона говорит, что все уверены, что она просто пропала с радаров в нулевые, как и многие звезды того времени. На самом деле она проводила очень много времени с психотерапевтом.

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