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Умерла актриса из фильма ужасов "Кэрри" Саманта Вайнштейн

На 29-м году жизни в госпитале в Торонто умерла канадская актриса кино и ТВ, певица, автор песен и гитаристка Саманта Вайнштейн. Об этом сообщил СМИ ее агент.

Умерла актриса из фильма ужасов "Кэрри" Саманта Вайнштейн
© Российская Газета

Причиной смерти молодой женщины стал рак яичников, с которым она мужественно боролась последние два с половиной года. При этом Саманта старалась оставаться в строю до конца - еще 4 мая Вайнштейн работала на озвучке своего последнего проекта.

Саманта родилась 20 марта 1995 года в Торонта и, не смотря на молодость, имела весьма объемный послужной список: "Настоящее преступление", "Счастливая карта", "Родные", "Рой", "Каменный ангел", "Граница", "Быть Эрикой", ремейк "Кэрри" с Хлоей Морец (у нас он шел как "Телекинез"), "Даркнет", другие.

Плюс Вайнштейн была солисткой, автором песен и гитаристкой гаражной группы Killer Virgins.

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