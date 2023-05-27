Кевин Спейси: сломанная жизнь после суда по обвинению в домогательствах

«Отмена» легендарного артиста закончилась, но о возвращении былого статуса не стоит даже мечтать.

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Кевин Спейси – один из лучших актёров в новейшей истории. Его резюме впечатляет: он лауреат премий «Оскар» (1996, 2000), BAFTA (2000), «Золотой глобус» (2015), «Тони» (1991), номинант на награды «Эмми» (2008, 2013, 2014) и «Грэмми» (2006).

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Спейси мог сделать свой послужной список ещё более солидным, но в 2017 году его карьера пошла под откос из-за судебного дела о домогательствах. Кевину пришлось пережить пять лет голливудской «отмены», прежде чем в октябре 2022 года жюри присяжных в Нью-Йорке пришло к выводу, что действия американского актёра в далёком 1986 году в отношении 14-летнего коллеги Энтони Рэппа не носили сексуального характера.

Формально Спейси исключён из «чёрного списка», но о возвращении былого статуса ему не стоит мечтать. Артиста не приглашают в серьёзные проекты, и даже во второсортных фильмах ему не всегда удаётся получить работу. Разительный контраст со случаем Джонни Деппа, который выиграл дело против Эмбер Хёрд и постепенно возвращается в кино.

Карьера Спейси после обвинений полностью разрушена

Небольшой экскурс в прошлое о деле Спейси. В 2017 году против Кевина подал иск актёр Энтони Рэпп. По словам Рэппа, в 1986 году, когда ему было 14 лет, во время вечеринки в доме Спейси на Манхеттене тот к нему домогался. Энтони требовал компенсацию в размере $ 40 млн. Впоследствии примеру Рэппа последовали ещё 15 человек, в том числе девять коллег Кевина по сериалу «Карточный домик».

Спейси свою вину отрицал. Доказательств против актёра не обнаружилось. В итоге присяжные не поверили Рэппу, и суд Нью-Йорка оправдал Спейси в октябре 2022-го. По другим делам Кевина тоже не признали виновным.

Случай Кевина Спейси произошёл на волне движения #MeToo — когда многие начали рассказывать о домогательствах со стороны голливудских деятелей. Эти истории публиковались в прессе и создавали проблемы для кинобизнеса. Знаменитый продюсер Харви Вайнштейн получил 23 года тюремного заключения, а Спейси «отделался» длительным периодом «отмены» и разрушением карьеры.

Сериал «Карточный домик» — лучшая работа Спейси перед делом о домогательствах. В этом политическом триллере Кевин сыграл главную роль президента США Фрэнка Андервуда, который вместе со своей женой Клэр (Робин Райт) не стеснялся самых грязных методов ради сохранения власти. «Карточный домик» стал одним из наиболее успешных проектов Netflix в том числе благодаря блестящей актёрской игре Спейси и Райт. Первые пять сезонов получились чрезвычайно качественными, но затем Спейси попал в немилость и был уволен из проекта.

Персонажа Кевина убрали из сериала искусственно и максимально топорно — загадочно умертвили и далее делали вид, будто главный герой вообще не существовал ранее. В конечном счёте шестой сезон вчистую провалился из-за бредового сценария. Средний рейтинг серий тотально просел, зрители смотрели откровенно низкопробное шоу. Робин Райт сделала всё, что могла, но не спасла сериал от деградации. «Карточный домик» экстренно закрыли, потому что без Спейси проект оказался абсолютно нежизнеспособным и потерял аудиторию.

Создатели шоу решили сделать крайним актёра. Киностудия MRC, которая снимала «Карточный домик», в 2019 году подала судебный иск и потребовала от Спейси $ 31 млн за нарушение условий контракта, что привело к финансовым потерям компании. В документах говорилось, что Кевин нарушил условия контракта, по которому, в частности, запрещены сексуальные домогательства во время съёмок.

По заявлению MRC, поведение актёра привело к тому, что киностудия была вынуждена приостановить съёмки «Карточного домика», а после увольнения Спейси переписать сценарий целого сезона и сократить число серий. По словам представителей киностудии, компания понесла финансовые потери из-за издержек и сокращения лицензионных выплат от Netflix.

Спейси заявил, что обвинения в харассменте не являлись основанием для его увольнения. Кевин пытается оспорить решение суда, но пока безуспешно. Суд Лос-Анджелеса в августе 2022 года отказал в ходатайстве Спейси по поводу отказа от выплаты $ 31 млн. Ставить точку в деле рано. Актёр ещё не выплатил компенсацию и наверняка попытается отстоять свою позицию в других инстанциях. Всё-таки его вину в домогательствах не доказали, так что имеет смысл продолжать борьбу.

Даже после оправдания у Спейси хватает проблем

Старые проекты Спейси отменили или не реализовали в полной мере. Что уж говорить о новых. Актёр практически пять лет оставался без работы во время разбирательства по обвинениям Рэппа. Кевин доказал свою невиновность в суде, но его карьера после этого не возродилась.

В конце 2022 года в прокат вышел фильм «Человек, который нарисовал Бога» итальянского режиссёра Франко Неро о слепом художнике, пишущем портреты людей по голосам. Эта лента примечательна тем, что на экране впервые после длительного простоя появился Кевин Спейси. Хотя полноценным камбэком это никак нельзя назвать. Спейси присутствует в кадре примерно минуту, а фильм имеет низкий рейтинг 5,7 при всего лишь 220 оценках на IMDB.

По сути, Неро оказал услугу Спейси — дал актёру возможность засветиться пусть и в низкопробном, но полнометражном фильме. Важно хоть с чего-то начать, чтобы появились другие предложения.

Италия – пока единственная страна, где «отмена» Спейси перестала действовать. В январе 2023 года национальный музей кино в Турине вручил Кевину премию Stella della Mole Award за жизненные достижения.

Спейси поблагодарил представителей музея за то, что у них «хватило смелости» пригласить его и наградить. Это публичное мероприятие стало первым для актёра после предъявления обвинений в домогательствах.

Вручив эту премию, вы доказали, что хотите защищать художественные достижения. И за это вы достойны самых громких аплодисментов.

Глава Национального музея кинематографа Доменико Де Гаэтано заявил, что Спейси пригласили на мероприятие после того, как он был признан судом присяжных невиновным по делу о домогательствах в адрес Энтони Рэппа.

В Италии верят в презумпцию невиновности. Когда в Нью-Йорке закончился суд и Спейси оправдали, то даже если потенциально в будущем будут другие судебные процессы, пока он невиновен.

Совет музея поддержал идею пригласить Спейси. Негативных отзывов в итальянской прессе или от общественности было мало. Наоборот, актёра поддерживали и приветствовали. В Италии Спейси также посетил футбольный матч Серии А «Торино» – «Специя». Кевин получил в подарок памятную футболку со своей фамилией и номером 26.

Издание Independent подчеркнуло, что Италия продемонстрировала «щедрость и доброту» к пострадавшему от обвинений Спейси и предоставила ему уникальный шанс вернуться на экраны. Однако аппенинская страна не центр мирового или европейского кинематографа. К тому же Кевину оказали ограниченные почести. Награда музея кинематографа Италии и эпизодическая роль в фильме «Человек, который нарисовал Бога» — не то, что кардинально изменило статус легендарного актёра.

С работой у Спейси по-прежнему всё плохо. Зимой продюсеры исторической драмы «1242: Ворота на Запад» о европейском походе Батыя решили перестраховаться и разорвали контракт со Спейси. Кевина пригласили в проект, когда подходило к завершению дело Рэппа. Он должен был сыграть папского легата, участвующего в переговорах с Батыем.

Роль Спейси перешла к английскому актёру Рэю Стивенсону, прославившемуся после главных ролей в фильмах «Король Артур» и «Каратель: Территория войны», историческом сериале «Рим», а также запомнившемуся ярким появлением в образе украинского гангстера Айзека Сирко в седьмом сезоне «Декстера».

Стивенсон – классный актёр, но его послужной список не идёт ни в какое сравнение со Спейси. Даже такие далеко не самые именитые артисты сейчас отнимают роли у Кевина.

Есть у Спейси и не сорвавшиеся проекты. Кевин подписал контракт на съёмки в фильме «Контроль» Джина Фолэйза. Однако в кадре актёр не появится, в проекте будет звучать только его голос. Триллер расскажет о министре внутренних дел Великобритании, беспилотный автомобиль которого взломал мстительный и невидимый зрителю персонаж Спейси. Во время поездки политику придётся искать способы выбраться из смертельной ловушки.

Спейси успел сняться в триллере «Шпион на всю голову». По сюжету Сэм (Джасмин Жандро) — с виду самоуверенная и гламурная агент по недвижимости — оказывается алкоголичкой с таинственным прошлым. Спейси изобразит харизматичного незнакомца, который внезапно появляется в жизни главной героини.

«Шпион на всю голову» должен выйти на экраны в октябре 2023 года. Фильм студии VMI International принадлежит к категории B, то есть это малобюджетная лента без претензий на высокие сборы и престижные награды. В касте нет известных актёров, кроме самого Спейси. Опять же, очередной второсортный или даже третьесортный проект. Раньше Кевин подобные картины вообще не рассматривал, а их создатели не решались делать актёру предложения. Сейчас приходится соглашаться на съёмки в них, поскольку иных вариантов работы просто нет.

Кевин Спейси отбился от Энтони Рэппа и многих других подобных обвинителей в домогательствах, но к кардинальному изменению статуса актёра это не привело. Некоторые персоны стараются максимально подпортить жизнь актёра, пользуясь прецедентом со старым скандалом.

Летом Спейси ждёт очередное разбирательство по харассменту в Лондоне. Неназванный гражданин обвинил его в семи преступлениях в период с 2001 по 2004 год практически сразу после закрытия дела Рэппа. Это мелкий и проходной случай, если сравнивать с первоначальной ситуацией Рэппа. Кевина наверняка снова признают невиновным. Но эти иски влияют на карьеру.