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26 минут назад

Юмористка Ольга Картункова вспомнила, как ее хотели лишить родительских прав из-за увлечения КВН

Газета.Ru

Юмористка Ольга Картункова на YouTube-шоу Ивана Абрамова рассказала, как ее родственники угрожали лишением родительских прав из-за желания играть в КВН.

Картункова вспомнила, как ее хотели лишить родительских прав из-за КВН
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я 15 лет прохреначила с двумя детьми в поездах! У одного понос, у второго — сопли. 15 лет мне вслед кричали: «Ты больная?! Мы тебя вообще материнства лишим, детей отнимем!» Кто кричал? Родные. Перечислять не буду. Сейчас они уже боготворят», — вспомнила Картункова.

Она пожаловалась, что родители очень редко позитивно относятся к тому, что их ребенок увлекается игрой в КВН. По словам юмористки, единственным человеком, который поддержал ее увлечение, был муж Картунковой Виталий. В то время юмористка заметила за собой, что делает домашние дела в два раза быстрее, если ей надо успеть на репетиции КВН.

«Мне говорили: «Куда ты? У тебя двое детей!» Ну а что? Я должна на себя руки наложить? Сесть и вязать? Извините, я живу в селе Винсады, меня там ресторанами не балуют, за границу меня никто не возил», — вспомнила юмористка.

Актеры,Иван Абрамов,Ольга Картункова,
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