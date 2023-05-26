Картункова вспомнила, как ее хотели лишить родительских прав из-за КВН

«Я 15 лет прохреначила с двумя детьми в поездах! У одного понос, у второго — сопли. 15 лет мне вслед кричали: «Ты больная?! Мы тебя вообще материнства лишим, детей отнимем!» Кто кричал? Родные. Перечислять не буду. Сейчас они уже боготворят», — вспомнила Картункова.

Она пожаловалась, что родители очень редко позитивно относятся к тому, что их ребенок увлекается игрой в КВН. По словам юмористки, единственным человеком, который поддержал ее увлечение, был муж Картунковой Виталий. В то время юмористка заметила за собой, что делает домашние дела в два раза быстрее, если ей надо успеть на репетиции КВН.