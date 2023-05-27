Джейн Фонда призналась, что Роберту Рэдфорду было неприятно целоваться с ней на съемках

«Я была влюблена в Роберта, когда мы снимались к фильме «Босиком по парку». Но как только доходило до сцен с нашими поцелуями, у него портилось настроение. Я никогда не разговаривала с ним об этом, но винила себя. Он очень не любил целоваться на съемках. Думаю, у него просто проблемы с женщинами», — заявила Фонда.