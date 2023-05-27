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Джейн Фонда призналась, что Роберту Рэдфорду было неприятно целоваться с ней на съемках

Голливудская актриса Джейн Фонда пожаловалась на нежелание ее коллеги Роберта Рэдфорда целоваться с ней на съемках совместных фильмов, сообщает Deadline.

Джейн Фонда призналась, что Роберту Рэдфорду было неприятно целоваться с ней на съемках
© Газета.Ru

В рамках 76-го Каннского кинофестиваля голливудская звезда стала участницей публичного выступления, в ходе которого рассказала о своей карьере и работе с коллегами.

Во время интервью Фонда призналась, что ее коллега Роберт Рэдфорд, вместе с которым она работала над несколькими картинами, не любил целоваться с ней на съемках.

Актриса призналась, что из-за поведения актера чувствовала себя подавленной. Причины нежелания Рэдфорда целоваться с ней на камеру Фонда не назвала, но намекнула, что они не связаны конкретно с ней.

«Я была влюблена в Роберта, когда мы снимались к фильме «Босиком по парку». Но как только доходило до сцен с нашими поцелуями, у него портилось настроение. Я никогда не разговаривала с ним об этом, но винила себя. Он очень не любил целоваться на съемках. Думаю, у него просто проблемы с женщинами», — заявила Фонда.

Ранее актриса рассказала, как французский режиссер Рене Клеман попросил ее переспать с ним для роли.

Подробнее о главных премьерах 76-го Каннского кинофестиваля мы рассказывали здесь.

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