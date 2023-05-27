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Сыгравшая «Русалочку» Холли Бейли рассказала о шокирующем сообщении от Серены Уильямс

Певица Холли Бейли, сыгравшая главную роль в фильме «Русалочка», рассказала о том, какую обратную связь получила от 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.

Сыгравшая «Русалочку» Бейли рассказала о сообщении от Серены Уильямс
© Чемпионат.com

«Помню, как зашла в свой директ, увидела её сообщение и чуть не сошла с ума, я не знала, как связать два слова. В первом сообщении, которое прислала мне Серена Уильямс, она оставила приятные слова, вроде: «Я горжусь тобой, продолжай в том же духе». Мы с моей сестрой так сильно уважаем её и её сестру Винус, что я буквально умирала от этого.

В конце концов, я поблагодарила её и отметила, какая у неё прекрасная семья и насколько особенная её дочь Олимпия. Она дала мне свой номер, но я была слишком взволнована, в моей голове было: «Что это такое Серена Уильямс?»», — приводит слова Бейли Sportskeeda со ссылкой на социальные сети.

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