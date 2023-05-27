Сыгравшая «Русалочку» Бейли рассказала о сообщении от Серены Уильямс

«Помню, как зашла в свой директ, увидела её сообщение и чуть не сошла с ума, я не знала, как связать два слова. В первом сообщении, которое прислала мне Серена Уильямс, она оставила приятные слова, вроде: «Я горжусь тобой, продолжай в том же духе». Мы с моей сестрой так сильно уважаем её и её сестру Винус, что я буквально умирала от этого.